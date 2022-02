The 8X Jeff Koons, la Pop Art sulla BMW850i Gran Coupé

Prende il nome di The 8 X Jeff Koons ed è una M850i xDrive Gran Coupé firmata dall'artista. All’interno di un'edizione esclusiva composta da sole 99 automobili, pochissimi esemplari della coupé dell'Elica sono stati creati da Koons e BMW durante diversi anni di stretta collaborazione. Il veicolo dal design elaborato sarà presentato per la prima volta al pubblico globale in occasione di Frieze Los Angeles.

"La mia edizione della BMW Serie 8 - ha commentato Koons - è l'auto dei miei sogni. È davvero unica e da tempo volevo creare un'edizione speciale BMW. È sportiva e appariscente, ma anche minimalista e concettuale. Non vedo l'ora di salirci e guidarla, e spero che le persone si divertano a bordo della Gran Coupé tanto quanto me. Sull'auto, le linee si ingrandiscono sempre più nel loro tragitto dal cofano verso il bagagliaio, creando un senso di movimento in avanti, proprio come gli elementi di design che ricordano i getti di vapore e il 'POP!'.

Il design combina undici diversi colori esterni che vanno dal blu all'argento e dal giallo al nero, con i quali vengono verniciate solo due auto a settimana. L'interno multicolore è composto da materiali di alta qualità, pelle pregiata e un coperchio del portabicchieri con un badge di riferimento dell’edizione e la firma dell'artista. I sedili sono verniciati in toni di rosso e blu che riflettono i colori dei supereroi dei fumetti così come quelli dei veicoli ad alte prestazioni BMW M. Il design include sia elementi della Pop Art che motivi geometrici che rendono omaggio ai contorni e alle forme intricate della sportiva Serie 8 Gran Coupé.



Inizialmente, The 8 X Jeff Koons sarà esposta al Rockefeller Plaza di Manhattan prima che un veicolo dell'edizione, firmato sul cofano posteriore da Jeff Koons, venga messo all'asta da Christie's a New York il 4 aprile. Tutti i proventi dell'offerta vincitrice andranno all'International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC).