Jeep Grand Cherokee 4xe debutta in Europa

A quattro mesi dalla presentazione mondiale, svoltasi lo scorso settembre, la nuova Jeep Grand Cherokee con la tecnologia ibrida plug-in 4xe debutta in Europa con un'iniziativa di pre-booking dedicata in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Coloro che accederanno al sito web al link bethefirst.jeep-official.it potranno scoprire la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition ed esprimere la propria manifestazione d'interesse a essere ricontattati quando il veicolo sarà disponibile in concessionaria. La versione di lancio Exclusive Launch Edition sarà ordinabile, una volta in concessionaria, solo dai clienti che avranno manifestato il loro interesse sul sito web al link bethefirst.jeep-official.it dal 17 febbraio al 30 marzo.