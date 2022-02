Ford, parte il prossimo primo marzo la scalata dell'Everest

Ford ha annunciato ufficialmente la data di presentazione del nuovo suv fullsize Everest e quindi l'avvio della 'scalata' ai mercati dell'Asia Pacifico e successivamente dell'India, dove assumerà però la denominazione Endeavour, cioè dei Paesi a cui è destinato.

Everest sarà svelato durante un evento globale in streaming il prossimo primo marzo, alle 8:00 Central European Time (CET) corrispondenti alle 2:00 Eastern Time (EST). Durante la diretta dalla sede dell'Ovale Blu a Dearborn in Michigan, il nuovo modello - strettamente imparentato con il pick-up Ranger e come questo con architettura 'body-on-frame' - verrà presentato dall'ingegnere capo della piattaforma Ian Foston e dal direttore del design dell'Everest Max Wolff.

"La nostra intenzione fin dall'inizio è stata quella di comunicare le capacità dell'Everest di nuova generazione con un design esterno robusto - ha spiegato lo stesso Wolff - mentre nell'abitacolo abbiamo creato un ambiente con atmosfera premium, in cui i clienti potranno sentirsi rilassati, indipendentemente da ciò che accade all'esterno".

Del nuovo suv Everest Ford ha rilasciato alcune immagini e un video teaser (https://www.youtube.com/watch?v=ytIeysMkx9E) che ne sottolinea le qualità dinamiche anche fuori dalle strade asfaltate.

Dall'Ovale Blu non è arrivata ancora nessuna anticipazione sulle caratteristiche tecniche, ma vari media specializzati ipotizzano la presenza di propulsori tradizionali ICE - visti i i mercati di destinazione - tra cui l'EcoBoost benzina da 2,3 litri e due diesel, un quattro cilindri da 2,0 litri e un V6 da 3,0 litri.

Questo modello vanta un passaporto davvero complesso: progettato e ideato negli Stati Uniti, è stato disegnato in Australia (dove Ford ha un modernissimo centro stile costato 12 milioni di dollari) ma sviluppato e collaudato in Europa.

Come già sottolineato sarà venduto in Asia Pacifico e India, e forse in una fase successiva - ma con motore 2.7 Phev - negli Stati Uniti. Unica traccia nel nostro Continente, oltre ai prototipi in collaudo, la fornitura all'Esercito Francese con un modello del 2020 (il Trapper VT4 assemblato dalla Arquus che ha riunito le marche Renault Trucks Defense, Acmat e Panhard ) e che ha anticipato alcune soluzioni del nuovo Everest.