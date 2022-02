Renault Mégane E-Tech Electric, viaggi no-stress nel bozzolo

L'assenza di rumore degli organi meccanici, la dolcezza di funzionamento di tutto il sistema propulsivo, ma anche l'effetto 'isolante' fornito dagli strati di materiale protettivo che avvolgono il pacco batterie situato sotto al pavimento dell'abitacolo rendono davvero confortevole viaggiare a bordo della nuova Mégane E-Tech Electric.



Un vero effetto 'cocoon' - cioè quello di un bozzolo che avvolge guidatore e passeggeri - si aggiungono anche la spaziosità ed una componente multisensoriale che genera un'atmosfera tanto accogliente da far sentire 'come a casa'.chi viaggia nella nuova segmento C elettrica di Renault. Una sensazione che, durante il primo contatto su strada con Mégane E-Tech Electric, abbiamo potuto sperimentare nelle immancabili code sulla litoranea che, in Andalusia, unisce Marbella con Malaga. Una situazione normalmente causa di stress ma che viaggiando con l'ultima arrivata nella famiglia elettrica di Renault - se si fa ricorso ai 26 Adas di cui è dotata Mégane E-Tech Electric - si tramuta in momento di relax.

Già salendo in auto spicca la presenza, dinanzi al guiidatore, della plancia OpenR - a forma di L rovesciata - mai vista prima in un modello di questo segmento. Nativa digitale, nuova Mégane E-Tech Electric inaugura questa soluzione che integra il driver display e il display multimediale centrale, creando la più ampia superficie digitale della categoria, ben 774 centimetri quadri.

OpenR accoglie il nuovissimo sistema multimediale OpenR Link con i più avanzati servizi e applicazioni Google integrati (Google Maps, Assistente Google, Google Play), per un'esperienza connessa inedita, del tutto simile a quella offerta da smartphone e tablet.

Il salto di qualità nell'esperienza a bordo di Megane E-Tech Electric si vive anche grazie al fatto che l'autoresta sempre connessa all'ecosistema digitale dell'utente a bordo con i servizi Google e a distanza con i servizi connessi della App My Renault, inclusi per i primi 5 anni.

Numerose le funzionalità specifiche per migliorare la mobilità elettrica: dal pre-condizionamento all'avvio della ricarica, dalla geolocalizzazione delle colonnine pubbliche fino alla pianificazione di itinerari 'antistress' con le soste opportune per la ricarica. L'update del Firmware over the air (FOTA), gratuito anch'esso per i primi cinque anni, consente al sistema OpenR Link di restare sempre aggiornato.

L'architettura elettrica con gruppo propulsivo anteriore ha permesso poi di mettere a disposizione più spazio per gli occupanti, più confort e anche una disposizione più ergonomica dei comandi, dei display e degli accessori.

Con lo spostamento della la leva del cambio dietro al volante e dei comandi di settaggio Multi-Sense sul volante, è stato liberato molto spazio tra i due sedili anteriori, creando un vano portaoggetti aperto di una capacità di 7 litri che permette di riporre perfino una borsa o un altro oggetto personale che si voglia 'proteggere' tenendolo a portata di mano.

Questo spazio si aggiunge ai 2 litri di volume ultime del porta-bevande e ai 3 litri del vano situato sotto al bracciolo centrale, che può scorrere su 55 mm, per garantire un miglior confort ai passeggeri dei sedili anteriori. In totale, Nuova Mégane E-Tech Electric propone il valore record di 30 litri di vani portaoggetti a bordo.

La qualità della vita a bordo si misura anche attraverso le sensazioni offerte da materiali e rivestimenti. Nelle versioni entry-level e in quelli 'cuore di gamma' la plancia è rivestita di tessuto, mentre nelle versioni alto di gamma con TEP (effetto pelle).

Il profilo superiore della plancia e la fascia superiore dei pannelli interni delle porte si arricchiscono di un rivestimento in Alcantara nelle versioni cuore di gamma e di legno decorativo Nuo (un materiale innovativo in vero legno, composto da sottili strati di tiglio tagliati al laser e incollati su un tessuto con un adesivo a basso impatto ambientale) nelle Mégane E-Tech Electric 'top'. In tutte le versioni, la plancia è arricchita anche da una modanatura decorativa orizzontale che dà un senso di maggiore spaziosità all'abitacolo e richiama le modanature dei pannelli interni delle porte. La plancia riflette la luce ed integra una striscia luminosa nelle versioni cuore e alto di gamma. Le sellerie delle Mégane E-Tech Electric entry-level sono composte da tessuto derivato al 100% da materiali riciclati. Nel livello intermedio, anche le sellerie miste TEP/tessuto utilizzano tessuto 100% riciclato. Infine, nell'alto di gamma, lo schienale e la seduta dei sedili anteriori e posteriori sono in pelle.