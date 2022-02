MINI Cooper SE, Resolute Edition tra stile e sostenibilità

Prende il nome di Resolute Edition l'ultima 'incarnazione' di MINI Cooper SE. L'edizione speciale, dedicata al modello a propulsione puramente elettrica ispirata alla MINI 3 porte, punta ad unire lo stile sportivo con la sostenibilità, confermando la direzione presa verso il divertimento di guida senza emissioni locali, come parte integrante del carattere del brand. Grazie al motore elettrico da 135 kW/184 CV e alla maneggevolezza, la MINI Cooper SE ha portato il caratteristico go-kart feeling del marchio anche nel mondo della mobilità elettrica.

L'autonomia dichiarata fino a 234 chilometri nel ciclo WLTP, è tra le qualità che hanno reso la MINI Full Electric la variante di modello più popolare del brand, con cifre di vendita globali quasi raddoppiate nel 2021. Il design e le caratteristiche di equipaggiamento della Resolute Edition conferiscono al divertimento di guida sostenibile un fascino ancora maggiore, complice la verniciatura della carrozzeria in Rebel Green, precedentemente riservata ai modelli estremamente sportivi John Cooper Works, o ancora la finitura in Pepper White a contrasto per il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni, principali artefici del look sportivo nel tradizionale stile britannico.

Niente cromature all'esterno, in segno di un chiaro sguardo al futuro: al contrario, i tradizionali elementi di design, come i contorni dei fari, la griglia del radiatore e le luci posteriori, le scanalature laterali sui pannelli laterali anteriori e le maniglie delle portiere e del bagagliaio, sono rifiniti in Resolute Bronze. Al contrario, la striscia che circonda il bordo inferiore del parabrezza è rifinita in Piano Black, così come la cornice interna della griglia del radiatore, i loghi del brand e la dicitura del modello. Completano il design i cerchi in lega da 17 pollici con design Electric Collection Spoke. In alternativa, i cerchi in lega leggera dello stesso formato sono disponibili nella variante Tentacle Spoke Black.