DS E-Tense Performance, è la volta del prototipo marciante

DS Automobiles ha svelato in forma riservata, durante la presentazione dinamica in Costa Azzurra della nuova gamma DS 9 E-Tense, il prototipo marciante della supercar elettrica DS E-Tense Performance. Una supercar, questa, che era stata mostrata a livello di rendering e di show car 'concettuale' nei giorni scorsi come evoluzione di un concept del 206. E che ora è stata svelata dal vivo, e in configurazione da test in pista, accanto alla ultima monoposto DS Techeeth di Formula E. La divisione DS Performance del brand premium di Stellantis ha sfruttato al meglio le esperienze maturate con le due vittorie consecutive (piloti e team) in Formula E per realizzare questa avveniristica berlinetta elettrica da 815 Cv complessivi. Una vettura che non ha obiettivi di produzione - nemmeno in piccola serie - ma che vuole essere invece un laboratorio ad altissime prestazioni, destinato ad accelerare lo sviluppo della tecnologia per i prossimi progetti di DS Automobiles.



DS E-Tense Performance si basa su una monoscocca in carbonio derivata dal mondo delle competizioni, completata con due unità elettriche da 600 kW complessivi (250 kW all'anteriore e 350 kW al posteriore) che realizzano uno schema di trazione integrale a controllo completamente computerizzato, indispensabile per scaricare ben 8.000 Nm di coppia.

Telaio, propulsore e batteria introducono soluzioni innovative, testate per alimentare lo sviluppo delle future generazioni di modelli di produzione E-Tense 100% elettrici. Ne è un esempio la nuova batteria, che è ispirata alle corse delle Formula E ed stata sviluppata in collaborazione con TotalEnergies e la sua controllata Saft.

Grazie a una chimica innovativa e a un sistema di raffreddamento immersivo per le celle, la riserva di energia di DS E-Tense Performance consente fasi di accelerazione e rigenerazione fino a 600 kW così da porre le basi per nuove strade per le future generazioni DS di modelli di produzione.

Come sottolineato durante l'evento, questa supercar elettrica porta al debutto anche elementi di stile che si ritroveranno i futuri modelli del brand. E' il caso in particolare del frontale con la caratteristica firma luminosa - evoluzione di quella già presente in DS 4 - e dello speciale trattamento del logo DS con Led di nuovissima generazione, per offrire alle auto elettriche dei prossimi anni un look ancora più esclusivo e personale.