Nuova Opel Astra Sport Tourer: aperti gli ordini della Wagon

Opel ha annunciato l'apertura degli ordini per la Astra Sport Tourer, la variante wagon della media del Fulmine attesa nelle concessionarie in primavera. Viene proposta con le stesse unità propulsive della berlina, ovvero con i benzina da 110 e 130 CV, il diesel sempre da 130 Cv e la novità dell'ibrido plug-in da 180 CV. Tra qualche mese, la gamma sarà allargata con l'arrivo della plug-in top di gamma da 225 CV, mentre nel 2023 è previsto l'arrivo della versione 100% elettrica.

La nuova Opel Astra Sports Tourer con motore tre cilindri 1.2 Turbo da 110 cv, con cambio manuale a 6 rapporti, in allestimento Edition parte da 25.500 euro. La 1.2 Turbo 130 Cv, parte da 26.300 euro, mentre la versione a gasolio con il quattro cilindri 1.5 Diesel da 131 CV viene proposta a partire da 28.300 euro. Infine, la Plug-in Hybrid da 180 CV e automatico AT8, parte da 36.300 euro. Numerosi sistemi di assistenza all'avanguardia come l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza, rilevamento pedoni, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, riconoscimento cartelli stradali, rilevamento stanchezza e cruise control con limitatore di velocità intelligente fanno parte della dotazione di serie di ogni versione.

In opzione, si può ordinare lo head up display che consente a chi guida di restare sempre concentrato sulla strada. Inoltre, la vettura offre molto spazio nel bagagliaio, che può arrivare a 1.634 litri (con i sedili abbattuti). "Con la nuova Opel Astra Sports Tourer, presentiamo la nostra straordinaria station wagon compatta, dotata di tecnologie digitali innovative come il posto guida Pure Panel, altrimenti presenti esclusivamente su veicoli di categoria superiore. Offriamo inoltre le tipiche caratteristiche Opel con tanto spazio per passeggeri e bagagli.

Opel Astra Sports Tourer viene offerta in versione plug in hybrid fin dall'inizio delle vendite, e in un futuro non troppo lontano sarà seguita dalla versione elettrica a batteria.

Inoltre la Opel Astra Sports Tourer è meravigliosa", ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel..