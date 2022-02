Cadillac con inedito prototipo GTP Race Car torna a Le Mans

Con alcune immagini teaser che mostrano dettagli di una berlinetta da competizione dal look decisamente avveniristico, Cadillac ha presentato in anteprima il progetto GTP Race Car che dal 2023 gareggerà nella nuova categoria Grand Touring Prototype (GTP) di IMSA. E' la conferma dell'impegno con cui il marchio premium di General Motors continua a prepararsi per il suo ritorno nelle corse. Al progetto hanno contribuito Cadillac Design che ha dato forma alla prossima macchina da corsa GTP e, da quella, al futuro di Cadillac Racing. Ma ciò che più riempie di soddisfazione l'Italia e in particolare la Motor Valley emiliana è il fatto che la GTP Race Car è stata sviluppata assieme agli specialisti di Dallara.

Il prototipo sarà caratterizzato da un nuovo pacchetto motore Cadillac in combinazione con il sistema ibrido comune GTP.

"Sebbene la nuova auto da corsa sia stata progettata tenendo conto delle normative IMSA e ACO - ha detto Chris Mikalauskas, capo designer creativo degli esterni di Cadillac - le prerogative del marchio Cadillac saranno immediatamente riconoscibili, ricordando elementi che sono presenti oggi nei nostri modelli della Serie V".

L'anno scorso Cadillac aveva annunciato che avrebbe gareggerà nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nella categoria Automobile Club de l'Ouest Grand Touring Prototype (GTP) dal 2023 con un prototipo Cadillac V-Series di quarta generazione, segnando il ritorno del marchio di GM alla 24 Ore di Le Mans dopo 21 anni.