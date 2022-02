Renault Mégane E-Tech Electric, torna il piacere della guida

Chi può vantare, nel grande libro dei comportamenti dei propri clienti, oltre 10 miliardi di chilometri percorsi con soddisfazione dai propri 400mila clienti elettrici? Probabilmente solo Renault - un Gruppo pioniere dei veicoli elettrici e oggi leader di questo mercato in Europa. Logico quindi che utilizzando una base di esperienze cosi vasta e un esclusivo know-how in termini di progettazione, produzione, commercializzazione e assistenza dei veicoli spinti da batteria, la Casa della Losanga abbia oggi potuto realizzare quella che è una delle berline di segmento C più interessanti nel mercato delle elettriche e, soprattutto, in grado di confrontarsi ad armi pari (e per alcuni aspetti superiori) con le più emozionali compatte con motorizzazione tradizionale Perché Mégane E-Tech Electric - al debutto dinamico sulle strade dell'Andalusia - possiede qualità, a cominciare dal look moderno e sensuale al tempo stesso, che (usando le parole di Raffaele Fusilli amministrare delegato di Renault Italia) è di nuovo in grado di far innamorare di un'automobile.

Quello che si crea fra guidatore, passeggeri e nuova Mégane E-Tech Electric è infatti un rapporto che va ben oltre alla tecnologia - indispensabile e in questo caso ai massimi livelli - ma coinvolge tutti i sensi, soprattutto quando avviato il propulsore elettrico ci si accorge che solo l'assenza del rumore meccanico svela che questo modello è pensato per la mobilità del futuro, senza cancellare però il rapporto di 'soddisfazione' che si prova sedendo al volante dell'auto delle nostre aspirazioni.

Un po' come accede nelle grandi sartorie di Parigi, anche Mégane E-Tech Electric è stata pensata ed assemblata sfruttando le tecniche più raffinate, i materiali più à la page e i bozzetti più riusciti (in questo caso la concept-car Mophoz del 2019 e poi la Mégane eVision del 2020) ma senza dimenticare aspetti egualmente rilevanti, come il piacere di indossare un capo ben costruito, comodo in tutte le situazioni e - cosa non da trascurare - anche economicamente accessibile.

Mégane E-Tech Electric è frutto della dinamica prevista dal piano strategico Renaulution e dalla Nouvelle Vague della marca Renault e che punta a rendere i modelli elettrici della Losanga al tempo stesso, molto popolari e generatori di valore. È anche la prima auto al 100% 'made in ElectriCity' il nuovo polo industriale europeo di riferimento per i veicoli elettrici che il Gruppo Renault ha creato nel nord della Francia. Un'icona smaltata "blu bianca e rossa" raffigurante un gallo è stata inserita sul parabrezza per sottolineare la produzione e le origini francesi del veicolo. Connessa, integrata nell'ecosistema elettrico, ma anche nell'ecosistema digitale dei suoi utenti, nuova Mégane E-Tech Electric è infatti un'icona del nuovo mondo che si muove a batteria. Come tale, fa parte di un ecosistema di cui il veicolo rappresenta la piattaforma hardware dotata di software avanzati e di una connettività ottimizzata per offrire nuove esperienze.

Benvenuti nell'era dei VaaS, ossia dei Vehicle as a Service.

Un modello che va ancora più lontano in materia di rispetto dell'ambiente. Tutte le sue sellerie in tessuto sono prodotte al 100% con materiali riciclati per un totale che, a seconda delle versioni, può arrivare fino a 2,2 kg di materiali. Mégane E-Tech Electric è il primo modello della gamma Renault a poter contare sui vantaggi della piattaforma CMF-EV dell'Alleanza. Questa nuova piattaforma dedicata ai veicoli 100% elettrici facilita la produzione, lo sviluppo e l'ottimizzazione delle performance dei modelli di nuova generazione di tutte le Marche. E porta nel segmento C la soluzione più diffusa - e quindi preferita dagli utenti, anche di modelli tradizionali - della trazione anteriore.

Grazie a questa soluzione la piattaforma dispone di un vano motore contenuto al massimo, che assieme al passo allungato (2,68 m per una lunghezza totale di 4,20 m) ma anche alle ruote posizionate ai quattro angoli del veicolo e alla assenza di organi nella parte posteriore, garantisce valori di abitabilità e spazio per i bagagli record rispetto alla concorrenza.

Anche il gruppo motopropulsore di cui è dotata Mégane E-Tech Electric è completamente nuovo ed offre grazie al design ottimizzato leggerezza (pesa solo 145 kg trasmissione inclusa, ossia il 10% in meno rispetto a quello di Zoe) e due livello di prestazioni, cioè 96 kW (130 Cv) con 250 Nm di coppia e 160 kW (218 Cv) con 300 Nm. Due le batterie previste, da 40 kWh per 300 km di autonomia e 60 kWh fino a 470 km (valori omologazione Wltp) e tre i livelli - Equilibre, Techno, Iconic - con un listino che parte da 37.100 euro.