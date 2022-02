Mini, con nuove Special Edition a ciascuno la sua

Una nuova lista di Special Edition, per Mini che si presenterà in scena a marzo contemporaneamente con tutte le novità 'speciali'. I nomi sono quelli di Resolute Edition per Mini 3 porte, 5 porte e Cabrio, Untold Edition per Clubman e Untamed Edition dedicata alla Countryman. Per tutte è previsto un design distintivo e un equipaggiamento pensato per far fronte alle aspettative che genera un'edizione speciale.

Le parole d'ordine che hanno portato alla realizzazione delle Special Edition in particolare, sono quelle di divertimento di guida, design espressivo, qualità premium e stile personale che non poteva mancare per distinguere dalle 'sorelle' Mini. Per la prima volta, tutti i modelli della casa automobilistica britannica saranno lanciati contemporaneamente con un'apposita edizione speciale.

In particolare, tutte le nuove Special Edition sono state pensate per riflettere personalità distintive. La Resolute Edition, per cominciare, sottolinea, secondo Mini, l'individualità, lo stile tradizionale, la sicurezza di sé e il carisma. Le caratteristiche della Mini Clubman, tra eleganza e un concept unico di carrozzeria, vengono evidenziate nella Untold Edition. Con la Untamed Edition, la Mini Countryman affina invece il suo profilo di compagna per l'avventura, oltre i confini della città. Ogni edizione speciale ha le sue caratteristiche specifiche con verniciature per la carrozzeria e cerchi in lega pensati appositamente. Di alta qualità anche il design degli interni con numerosi elementi decorativi esclusivi.

I clienti potranno anche configurare le nuove Special Edition in base alle loro esigenze e bisogni personali. Le caratteristiche di equipaggiamento possono essere combinate, per esempio, con i pacchetti Comfort, Driver Assistance e Connected specifici del modello. Per le varie Special Edition sono disponibili anche specifiche opzioni come il cambio sportivo Steptronic, le sospensioni adattive (ad eccezione di MiniCooper SE e Cooper SE Countryman), il sistema di altoparlanti HiFi Harman Kardon o il tetto panoramico in vetro.