Toyota Aygo X: presentato il nuovo city-suv

Toyota Aygo guadagna la X di "Cross" in un processo di crescita che l'ha portata ad abbandonare il look da citycar per indossare l'abito alla moda dei suv urbani.



Il cambiamento è stato possibile con l'adozione della piattaforma GA-B ereditata da Yaris e Yaris Cross, alla base di una lunghezza pari a 3,70 metri, con 1,74 m di larghezza e 2,43 m di passo. Rispettivamente 23,5 cm, 12,5 cm e 9 cm in più rispetto ad Aygo. Il look appare più maturo anche per l'altezza da terra aumentata di 11 mm, mentre la carrozzeria viene ravvivata dalle tinte bicolore. Tra le dotazioni spiccano i fari a Led ed i cerchi in lega che partono da 17" ma possono arrivare fino a 18". Le maggiori dimensioni si sposano con più spazio all'interno, infatti le sedute frontali sono state distanziate di 20 mm e rialzate di 55 mm, mentre il bagagliaio cresce di 60 litri per toccare quota 231. Le forme tondeggianti e le finiture colorate all'interno dell'abitacolo disegnano un ambiente familiare e accogliente, arricchito negli allestimenti top di gamma dal display touch da 9" al centro della plancia. Offre connettività con Apple CarPlay e Android Auto, a cui si sommano gli aggiornamenti Over The Air e la possibilità di monitorare parametri come l'analisi di guida, il livello del carburante e il tracker del veicolo direttamente dall'App MyT. Nuova Toyota Aygo X è disponibile esclusivamente con un motore 1.000 cc tre cilindri da 72 Cv e 93 Nm di coppia. Per la nuova Aygo X l'offerta di lancio sarà a partire da 13.500 euro per la versione Active, grazie ad €3.000 di vantaggio cliente (in caso di vettura in permuta o rottamazione). La versione Trend sarà invece proposta a 15.000 euro, mentre Lounge e Limited rispettivamente a 16.500 e 17.500 euro, sempre grazie ad un vantaggio cliente di 3.000 euro in caso di permuta o rottamazione.