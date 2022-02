DS 9 E-Tense, più potenza e autonomia nel segno del comfort

Più potenza e più autonomia, per DS 9 E-Tense che punta al massimo comfort 'condito' dalle prestazioni. La strategia di elettrificazione del marchio francese continua con l'arrivo di un nuovo motore ibrido plug-in per DS 9. La nuova DS 9 E-Tense 250 dispone infatti di un motore PureTech 4 cilindri da 200 CV, abbinato a un motore elettrico da 80 kW (110 CV). Una nuova batteria da 15,6 kWh, con lo stesso numero di celle, fornisce fino a 70 chilometri nel ciclo urbano WLTP. Il caricatore di bordo da 7,4 kW permette di effettuare una ricarica da 0 al 100% in 2 ore e 23 minuti.

Le emissioni di CO2 scendono a 26 grammi per chilometro, con un consumo di carburante omologato a 1,1 litri / 100 km secondo il ciclo combinato WLTP. La velocità massima di DS 9 E-Tense 250 è limitata elettronicamente a 240 km/h, con la possibilità di raggiungere 135 km/h con la sola energia elettrica. Diversi, gli allestimenti disponibili e ciascuno con le proprie caratteristiche. L'abitacolo di DS 9 Performance Line + è in Alcantara nero, simbolo di dinamismo ed eleganza. Sulla carrozzeria spiccano i badge cromati sulle portiere anteriori con il logo DS Performance Line, la calandra DS Wings e la cintura cromata al centro del cofano.

Ispirata dal quartiere delle Tuileries a Parigi, DS 9 Rivoli + unisce materiali di qualità e finiture diamantate premium. Tre sono le tipologie di abitacolo : Rivoli Nero Basalto in pelle pieno fiore, oppure Opera con, in opzione, Nappa in due colori caratterizzati da sedili con rivestimento lavorato a braccialetto di orologio Rosso Rubino o Nero. L'eleganza di Opera si esprime grazie alla pelle Nappa sui sedili anteriori e posteriori, sul tunnel centrale, i pannelli delle portiere e il cruscotto, rivestito fino al padiglione. DS 9 E-Tense 250 è proposta a un prezzo di 58.700 euro nella versione Performance Line + e di 61.700 euro nella versione Rivoli +.