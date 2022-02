Skoda Fabia Monte Carlo: svelati i primi dettagli

La quarta generazione di Skoda Fabia verrà proposta anche in allestimento sportivo Monte Carlo, proposto per la prima volta nel 2011 e ad oggi presente anche su Scala e Kamiq. I primi bozzetti della nuova Fabia Monte Carlo mostrano la cornice della calandra in colore nero, in tinta con gli elementi distintivi sul paraurti anteriore, caratterizzato da un'ampia presa d'aria.

Sul retro spiccano il diffusore e la sigla in lettering sul portellone, anch'essi in nero, così come le calotte degli specchietti retrovisori, le cornici dei finestrini, le minigonne laterali e lo spoiler posteriore. Sui passaruota sono evidenti i badge Monte Carlo. L'interno è dominato dal colore nero. I sedili sportivi regolabili in altezza sono dotati di appoggiatesta integrati, mentre il volante multifunzione sportivo a tre razze ospita il badge.

I rivestimenti in pelle per il volante, il freno a mano e la leva del cambio sono caratterizzati dalle cuciture nere. Nelle sellerie, nei rivestimenti della plancia, nella consolle centrale e sulle grintose maniglie anteriori appaiono inediti dettagli rossi. Elementi carbon-look rendono unici gli appoggiabraccia delle portiere anteriori e la parte inferiore del quadro strumenti. Dal 2011, i modelli Škoda dal look sportivo vengono denominati Monte Carlo per celebrare i successi del brand ottenuti nella leggendaria tappa del campionato Rally.

Sono sempre caratterizzati da elementi neri nella carrozzeria, dal design sportivo degli interni e da un equipaggiamento di serie più ricco. Škoda ha introdotto questa variante di equipaggiamento con la seconda generazione di Fabia.