Lancia Y Alberta Ferretti, tutto lo stile del made in Italy

Il mondo dell'auto abbraccia quello della moda e dello stile, per una versione speciale di Lancia Y firmata Alberta Ferretti.

La piccola di casa Lancia, dopo quattro generazioni e oltre tre milioni di unità vendute dal 1985, torna infatti in scena con una versione speciale e questa volta lo stile che la contraddistingue è quello scelto dalla celebre nome della moda, per il quale è stato creato anche il nuovo colore per la carrozzeria, il Grigio Alberta Ferretti.

"Oggi - ha commentato Luca Napolitano, ceo di Lancia - Lancia Ypsilon sigla la propria eleganza con Alberta Ferretti. Due marchi dai valori condivisi: italianità, eleganza, femminilità, attenzione all'ambiente, cura dei dettagli, con uno stile sempre contemporaneo. L'esclusiva serie speciale Lancia Ypsilon Alberta Ferretti esalta le doti di compattezza della city car del segmento B più amata dalle donne italiane, traghettando la sua immagine senza tempo verso un domani più sostenibile per le generazioni future".

La storia di Alberta Ferretti e quella di Lancia Ypsilon si sono quindi incrociate, all'insegna dello stile e dell'italianità, tra materiali di pregio e finiture, per dare vita alla nuova Lancia Ypsilon. Il colore Grigio Alberta Ferretti, scelto da Lancia Ypsilon, è una tinta iridescente, che fa emergere i punti luce rosa della carrozzeria e puntando sulla bellezza al femminile delle sue linee. Grigio è anche il colore storicamente utilizzato da Alberta Ferretti per l'eleganza in tutte le sue forme, mentre il Rosa è stato scelto per simboleggiare la femminilità nelle sue differenti sfumature. La nuova serie speciale è però disponibile nella tinta pastello Bianco Neve, nel metallizzato Grigio Pietra, nel Nero Vulcano e nel Bicolore Nero lucido e opaco.

Votati allo stile e alla sostenibilità anche i tessuti utilizzati per i sedili della Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, che contengono, tra gli altri materiali, il Seaqual Yarn, un filato in poliestere di alta qualità, riciclato post-consumo al 100% da Seaqual Inititiative e dai suoi partner. Le finiture e gli interni Rose Gold riprendendo l'iridescenza degli esterni e i tessuti dei sedili sono infatti ricamati con cucitura a filo continuo Rose Gold a contrasto. Il monogramma AF, anch'esso in Rose Gold, è ricamato sui poggiatesta dei sedili, così come sono in questa stessa tinta molti dei dettagli degli interni: dal calice del volante, alle cornici delle bocchette d'aerazione, dalla gemma cambio alle maniglie interne, ai dettagli della plancia.

La nuova Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile in versione ibrida con motore 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop. Il 3 cilindri da 51,5 kW è affiancato da un motore elettrico da 12 volt e una batteria al litio dedicata. Altra motorizzazione disponibile è quella 1.2 69 CV GPL, con un autonomia di 900 km sul ciclo misto con entrambi i serbatoi pieni. Grazie al finanziamento di FCA Bank, la gamma Ypsilon Hybrid è offerta a partire da 11.950 euro in caso di permuta o rottamazione, o in 36 rate da 129 euro al mese oltre anticipo, rata finale e oneri finanziari. La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti parte invece da 13.950 euro grazie al finanziamento di FCA bank e in caso di permuta o rottamazione, oppure si può avere in 36 rate da 149 euro al mese, oltre anticipo, oneri finanziari e rata finale.