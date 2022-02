Dartz Black Alligator, ora è anche Tiger Lunar Year Edition

Nell'improbabile zoo del lettone Leonard F. Yankelovich, fondatore (o meglio dittatore, come ama definirsi) della Dartz, dopo alligatori, stalloni e altri animali epici spunta ora la tigre.

Proprio partendo dall'aggressivo suv Prombron Black Alligator ММХХ nel catalogo del costruttore di Riga è infatti comparsa la Black Tiger Lunar Year Edition, dedicata evidentemente al mercato cinese e alla passione di quel popolo per tutto ciò che ha a che fare con il calendario lunare, che prende avvio il primo febbraio.

Sotto alla colorata e aggressiva carrozzeria del Black Alligator si nascondono la meccanica e la struttura di una lussuosa (e di per sé costosa) Mercedes-Maybach GLS 600, con una evidente aggiunta di 'cattiveria' degna di un blindato militare.



La fama della Dartz si è consolidata, del resto, quando una flotta di suoi veicoli - placcati in oro - è stata utilizzata dalla Paramount Pictures nel 2012 per il film The Dictator con Sacha Baron Cohen, una passerella globale per l'originalità e il 'gusto' tutto particolare dei Leonard F. Yankelovich e dei suoi collaboratori.

Se all'esterno, con la complicità dei pannelli applicati sopra alla carrozzeria d'origine, questa nuova Black Tiger Lunar Year Edition risulta praticamente irriconoscibile rispetto alla Mercedes-Maybach GLS 600 da cui deriva, nell'abitacolo le linee generali e molti degli arredi richiamano al mondo - lussuoso, confortevole e sicuro - del supersuv tedesco.

In questa parte del veicolo la Dartz si è sbizzarrita con la personalizzazione: i rivestimenti sono in pelli pregiate (e in alcuni casi anche 'vietate' in vari Paesi) e altri materiali costosi. Ne è un esempio il volante con finiture extra lusso ed extra choc compresa la placcatura in oro - che a richiesta del cliente può essere sostituita con una vera e propria fusione del prezioso metallo - per le placchette dei comandi multifunzione del volante.

Inutile cercare informazioni sui dati tecnici del Prombron Black Alligator ММХХ Black Tiger Lunar Year Edition, anche se dalla sede di Riga arrivano voci di elaborazioni del motore per arrivare dai 588 Cv del V8 4.0 biturbo mild hybrid di serie fino a oltre 900 Cv.