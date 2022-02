Maserati MC Edition, è la serie speciale dall'anima racing

MC, come Maserati Corse, è il nome della nuova serie speciale dedicata dalla casa modenese alle più potenti Ghibli, Levante e Quattroporte. L'indole a cui si sono ispirati in Maserati per la nuova serie è quella sportiva, nata dalla pista e dalla performance senza compromessi, così come quella dello spirito racing di Maserati, ora celebrato attraverso la nuova MC Edition che strizza l'occhio alle vittorie, ai trofei, alle auto leggendarie e ai piloti di quel mondo delle competizioni legato a doppio filo al marchio del Tridente.



Il focus della MC Edition di Maserati è rivolto alle versioni in gamma equipaggiate con motore V8, per far risaltare il concetto di 'piacere di guida senza compromessi', per cui le più potenti Ghibli, Levante e Quattroporte diventano protagoniste di una nuova edizione dall'estetica sportiva, riprendendo una storia iniziata quasi 96 anni fa quando la Tipo 26, il primo modello a riportare il Tridente sul cofano, vinse alla targa Florio nella classe 1500cc, con Alfieri Maserati alla guida.

L'anima racing dell'edizione speciale si ritrova anche in due esclusivi colori come il Giallo Corse e il Blu Vittoria, grazie ai quali già dagli esterni è evidente il richiamo alle radici del marchio. Il giallo e il blu sono anche i colori di Modena, la città simbolo della Motor Valley e casa di Maserati. Per completare gli esterni, la gamma MC Edition presenta dettagli distintivi in Black Piano e un badge specifico sul parafango anteriore e sul montante B. Levante MC Edition adotta cerchi da 22'', mentre Ghibli e Quattroporte cerchi da 21''. Completano il look le rifiniture dei cerchi in nero lucido e le pinze freni blu.

L'equipaggiamento della serie speciale si completa con il tetto apribile elettronico, il sistema audio surround Bowers & Wilkins e il pacchetto Driver Assistance. Votati alla sportività sono anche gli interni, con elementi in fibra di carbonio blu.

Sui sedili le cuciture sono gialle e blu lungo la pelle naturale Nero Pienofiore e si accostano agli inserti in Denim. Il poggiatesta è impreziosito dal logo MC Edition e un badge dedicato occupa la parte centrale della consolle. La nuova MC Edition è disponibile a partire da questo mese di febbraio 2022.