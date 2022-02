Mercedes-AMG GT 63 S E Performance ora disponibile in Italia

Da Affalterbach arriva la notizia dell'apertura degli ordini per la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, la prima ibrida nonché il modello di serie più potente mai realizzato dal brand tedesco. Viene spinta dal powertrain ibrido plug-in con la parte termica affidata al motore V8 biturbo da 4 litri, affiancato da un propulsore elettrico sincrono permanente per una potenza complessiva pari a ben 843 CV, mentre la coppia massima supera i 1400 Nm. Numeri che permettono bruciare lo sprint 0-100 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere la velocità massima di 316 km/h. La top di gamma di Mercedes-AMG vanta una dotazione di serie che include le sospensioni AMG Ride Control+, il sistema di controllo della dinamica di guida AMG Dynamics oltre all'impianto frenante carbo-ceramico. La special edition AMG Verde Magno prevede cerchi AMG da 21" in un design a 5 doppie razze, verniciati di nero e con una flangia del cerchio con una finitura high-sheen.

L'AMG Night Package e l'AMG Night Package II con i loro elementi esterni distintivi in nero lucido e cromo scuro, così come la laminazione nera sopra le soglie laterali assicurano anche il look sportivo. Sono inoltre disponibili il pacchetto aerodinamico AMG e il pacchetto AMG Exterior Carbon. Il prezzo di partenza è fissato a 202.970 euro o 17.677 euro in più per l'edizione speciale AMG Verde Magno.