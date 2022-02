Hyundai: per Bayon a listino anche motorizzazione Gpl

Nuova motorizzazione per Hyundai Bayon, che debutta a listino anche in GPL. Questa nuova versione si basa sulla motorizzazione 1.2 litri MPI ed è omologata secondo la procedura di Fase 2. Grazie a un serbatoio GPL da 47l, la percorrenza dichiarata è superiore ai 650 km, secondo il ciclo combinato WLTP. Alla nuova motorizzazione è associato anche un nuovo allestimento d' ingresso, chiamato XTech, all'insegna dell'essenziale e della funzionalità.

Di serie, l'allestimento XTech, è dotato di climatizzatore manuale, radio, barre porta-tutto, finestrini elettrici e FCA con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli. La versione GPL sarà però anche disponibile nel già esistente allestimento XLine.

La motorizzazione GPL di Nuova Bayon è adatta anche ai neofiti del volante, poiché risponde a tutti i criteri per la guida dei neopatentati.

La nuova motorizzazione 1.2 GPL si va ad aggiungere alla motorizzazione 1.2 MPI e alla motorizzazione 1.0 T-GDI 48V (iMT/DCT). Mentre l'allestimento XTech (riservato al GPL), si affianca all'XLine e all'XClass. Il prezzo di listino (IVA e messa su strada incluse) di Nuova Bayon GPL, motore 1.2 LPG 82hp MT 2WD è di 20mila euro nell'allestimento XTech e 21.750 Euro nell'allestimento XLine.