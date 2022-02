Aston Martin DBX707, supersuv al servizio di Sua Maestà

Se James Bond, il vero agente 007, e non gli attori che lo hanno portato sullo schermo, potesse scegliere la sua auto di servizio oggi non avrebbe dubbi: il nuovo supersuv Aston Martin DBX707. A parte l'evidente richiamo al mondo della celebre spia (ma 707 è anche un quadrimotore delle Boeing nato alla fine degli Anni '50) l'ultimo arrivato nella gamma della Casa britannica ha infatti caratteristiche che - sulla carta - lo posizionano al top di questo segmento, e che serviranno certamente a vitalizzare la carriera commerciale del modello di origine DBX.

"Fin dalla sua presentazione, DBX si è fatto portavoce dei valori di design e dinamismo di Aston Martin - ha detto Tobias Moers, Ceo di Aston Martin - dimostrando che non tutti i suv devono necessariamente scendere agli stessi compromessi. Con DBX707 abbiamo alzato l'asticella sotto ogni aspetto, realizzando una vettura che impone nuovi standard in fatto di performance e desiderabilità. È il modello più veloce, potente, maneggevole e coinvolgente della sua categoria, che spinge Aston Martin verso la vetta delle prestazioni dei suv".

L'essere il più veloce (310 km/h) e il più potente (707 Cv) oltre che il più maneggevole: questi i tre primati che DBX707 punta a conquistare, non inseguendo ciecamente un benchmark - si legge nella nota - ma "dettando le proprie condizioni e in un modo tutto suo e inimitabile". Per Aston Martin significa dare un valore aggiunto oltre ai numeri: "una potenza da prima della classe e una velocità affiancata da precisione eccezionale, vocazione dinamica e impegno autentico per un'esperienza di guida unica e sbalorditiva, che dà dipendenza".

DBX707 ridefinisce il segmento grazie ad una specifica versione del motore V8 da 4,0 litri che genera una potenza portata a 707 CV e capace di erogare 900 Nm di coppia massima.

Tra le novità del propulsore ci sono i turbocompressori a cuscinetti sferici e una taratura specifica per innalzare l'erogazione di potenza e coppia. Altra particolarità di DBX707 è il cambio automatico a bagno d'olio a 9 rapporti, una soluzione adatta a gestire carichi di coppia nettamente maggiori rispetto ai tradizionali convertitori di coppia visto l'incremento di 157 CV e 200 Nm rispetto al DBX V8. Tra le altre migliorie di DBX707 vi è la presenza di serie dei freni carboceramici con dischi anteriori da 420 mm e posteriori da 390 mm, con pinze a 6 pistoncini. Previsto anche un incremento del raffreddamento dei freni con nuovi condotti dal sottopianale.

Cerchi e pneumatici sono da 22 pollici di serie negli allestimenti Sport e Ribbon, con la possibilità di scegliere una gamma opzionale da 23. DBX707 monta inoltre una nuova versione del differenziale posteriore autobloccante elettronico a slittamento limitato, rinforzato per gestire la maggiore coppia.

Lo schema AWD continua a prevedere una distribuzione della coppia tra gli assi completamente automatica ma con la possibilità di inviare, su richiesta, fino al 100% della coppia all'asse posteriore. Dall'attenta taratura dell'e-Diff, DBX707 può offrire la risposta in curva, l'assetto sportivo e il carattere dinamico tipici di un vera e propria supercar. Elemento centrale della maneggevolezza di DBX707 - sottolinea la nota - risiede nel suo sistema di sospensione automatica, ottimizzata in base a target che non lasciano spazio a compromessi. Sono stati modificati anche altri dettagli, come il sistema eARC (Electronic Active Roll Control), mettendo a punto i parametri che incrementano il senso di agilità e migliorano l'equilibrio dinamico.

Tra le modifiche apportate anche quelle alle modalità di Guida Dinamica. Il 'Race Start' è disponibile nelle modalità GT, Sport e Sport+ per massimizzare l'accelerazione (0-100 in 3,3 secondi). Per assicurare il pieno controllo al guidatore, DBX707 dispone di una nuova console inferiore con i selettori della modalità di guida. Sono presenti i pulsanti per regolare sospensioni, ESP, selezione manuale delle marce - che ora la mantiene anziché tornare di default all'automatica - e scarico attivo. Questo comando apre le valvole del nuovo sistema a quattro scarichi senza bisogno di trovarsi in modalità Sport.

L'avvio della produzione di DBX707 è previsto nel primo trimestre 2022, mentre le prime consegne sono in programma all'inizio del secondo trimestre 2022.