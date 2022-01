Škoda Enyaq iV Coupé, nuovo vestito per la 100% elettrica

È tempo di indossare anche un nuovo vestito per Škoda Enyaq iV che diventa anche coupé. Alla gamma della 100% elettrica della casa boema si aggiunge infatti la nuova versione coupé che sarà proposta anche nella prima variante sportiva RS. Con Škoda Enyaq Cuopé iV, il design si fa più accattivante ma, nonostante le linee più sportiveggianti sportive, rimangono generosi gli spazi e la capacità del bagagliaio di 570 litri. Migliorato, invece, il coefficiente di resistenza aerodinamica, che consente di ottenere un'autonomia fino a 545 km e strizzando l'occhio anche alle necessità di lunghe percorrenze.



Presentata nelle scorse ore con un'anteprima mondiale virutale e in stile cinematografico, con tanto di due cortometraggi dedicati alla nuova arrivata, Enyaq Cuopé iV, conserva la funzionalità tipica della casa boema ma punta anche ad alzare l'asticella in termini di design. "Dopo il lancio di successo del SUV - ha commentato Thomas Schäfer, CEO di Škoda Auto - nuovo Enyaq Coupé iV porta ancora più emozionalità, stile sportivo ed eleganza alla famiglia Škoda iV. I nostri designer e ingegneri sono riusciti ancora una volta a combinare un alto livello di funzionalità e un design accattivante".

Tanti gli accorgimenti che fanno più accattivante il design della versione coupé di Enyaq iV, a cominciare dal paraurti anteriore e dalle minigonne laterali, nel caso della RS, nel colore della carrozzeria, ai quali si aggiunge l'equipaggiamento con cerchi in lega che misurano tra i 19 e i 21 pollici. Dal montante centrale, la linea del tetto degrada dolcemente verso il posteriore e si unisce al portellone dotato di un volume dalla bordatura netta. Le linee del veicolo sono poi accentuate dal tetto con vetro panoramico oscurato, di serie per ogni coupé.

Tipologia di batteria e potenze sono offerte in diverse soluzioni. In particolare, due sono i tagli di batteria previsti e quattro le potenze, incluso il top di gamma RS iV. Il nuovo coupé è disponibile in quattro livelli di potenza: Enyaq Coupé iV 60 a trazione posteriore è equipaggiato con una batteria da 62 kWh (netto: 58 kWh) con ha una potenza di 132 kW, iV 80 a trazione posteriore e 150 kW grazie alla sua batteria da 82 kWh (netto 77kWh), mentre, utilizzando la stessa batteria, Enyaq Coupé iV 80x e RS iV, sono dotati di un secondo motore per l'asse anteriore, che li rende veicoli a trazione integrale.