Gordon Murray T.33, supercar per 'tutti i giorni'

Si chiama T.33 la nuova supercar firmata Gordon Murray Automotive. Se ai tempi del lancio della T.50, il fondatore della società dichiarò quello sarebbe stato l'inizio di una serie di auto in arrivo, con la presentazione nei giorni scorsi della T.33 i programmi della casa automobilistica entrano quindi nel vivo. L'ispirazione per la T.50 derivava da quello che è stato forse il più famoso progetto stradale dell'ingegnere sudafricano, ovvero la Mclaren F1, con la quale condivideva anche il posizionamento sul mercato, visto il prezzo di 2,5 milioni di dollari. La sorella 'minore', invece, punta al ribasso, ma solo sul prezzo d'acquisto, fermando l'asticella a 'soli' 1,85 milioni di dollari.



La nuova T.33 è stata pensata per essere meno radicale rispetto alla T.50, rispetto alla quale perde la posizione di guida centrale e l'aerodinamica assistita. Mantiene invece la combinazione di un motore V-12 aspirato con una trasmissione manuale. La mancanza di ali o prese d'aria deriva dall'impegno di Murray per un minimalismo elegante. "Non c'è nulla su questa macchina - ha spiegato Murray stesso - che non abbia una funzione".

Il motore costruito da Cosworth è strettamente legato a quello della T.50 (e della T.50S Niki Lauda) è sviluppa una potenza di 607 cavalli a 10.500 giri al minuto. Il limitatore di giri è impostato a 11.100 giri. L'obiettivo dichiarato da Gordon Murray Automotive, in questo caso, era quello di ottenere un "mix definitivo tra prestazioni, comfort, fruibilità quotidiana ed esperienza di guida su strada". I 615 CV arrivano a 10.500 giri mentre la coppia di 451 Nm si raggiunge quando la lancetta sfiora quota 9.500 giri, anche se Murray ha dichiarato che il 75% della arriva già a 2.500 giri.

La trazione, da buona supercar ispirata al 'glorioso passato' del genere, è affidata alle ruote posteriori, con un cambio manuale 6 marce come dotazione di serie, con la possibilità di avere però anche un cambio automatico a 6 velocità e paddle al volante.