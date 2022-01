Rolls-Royce Phantom Orchid, opera d'arte unica per Singapore

Nel lungo elenco dei pezzi unici usciti dal reparto Bespoke della Rolls-Royce, con soddisfazione sia dei proprietari - alla ricerca della massima esclusività - sia del management della Casa di Goodwood che base su questa attività una buona fetta degli utili, non si era mai vista una Phantom dedicata ad una orchidea. Progettata e realizzata per Rolls-Royce Motor Cars Singapore, questa 'one of one' (praticamente irripetibile) esalta questo fiore come tema di ispirazione per la resilienza, la bellezza e la forza. Le orchidee sono state a lungo un punto focale per l'arte nel corso dei secoli, ma questa è la prima volta che viene scelta per personalizzare una Rolls-Royce.



"Una Phantom Extended, la nostra automobile di punta, è stata scelta per essere la tela bianca per realizzare questa opera - ha spiegato Michael Bryden, lead designer Rolls-Royce Bespoke - partendo da un concept basato su un design equilibrato ma progressivo, che riecheggia i valori della regione di Singapore".

"L'orchidea è presente in molte sfaccettature della vita asiatica, per ricordare che i resilienti si adattano e prosperano indipendentemente dall'ambiente in evoluzione. Per Phantom Orchid - precisa Bryden - abbiamo collaborato con la pluripremiata artista Helen Amy Murray per creare un'opera d'arte unica, realizzata in seta interamente a mano". I materiali delicati e le tecniche utilizzate nella creazione di questo pezzo unico sono protetti da un'applicazione di vetro, che scorre sulla plancia della Phantom e che è stata battezzata Gallery per ricordare gli allestimenti dei musei. Rifinito in un'elegante miscela di Grace White, Havana e Smoke Grey con cuciture Dark Olive, l'interno evoca la natura calma e serena del fiore e dell'ambiente in cui prospera.

Helen Amy Murray e il suo team hanno intrapreso un lavoro pionieristico su misura con la Phantom's Gallery, una reinterpretazione del tutto contemporanea e di lusso del cruscotto e del quadro strumenti. Helen è stata ispirata da diversi tipi di orchidee, inclusa la Singapore Orchid, trascorrendo oltre 200 ore a perfezionare incessantemente il suo design e le sue opere d'arte.

"Ho iniziato concentrandomi sulle orchidee reali, il che mi ha portato prontamente a capire che il colore era la chiave per catturare l'essenza della specie. In passato ho creato opere d'arte con orchidee, ma la mia idea per la Phantom's Gallery era quella di creare qualcosa a colori realistici, che ci ha spinto a perfezionare le nostre capacità di stampa digitale".

La Murray ha iniziato creando il disegno a mano prima di creare una versione digitale da stampare direttamente sul crêpe satin di seta. La parte finale del processo ha comportato una meticolosa scolpirtura a mano i fiori, rilasciando strati di tessuto per creare un effetto 3D.

All'interno ha lavorato anche il designer di Rolls-Royce Bespoke Yohan Benchetrit ha applicato il suo talento agli intarsi per tavoli da picnic ispirati alle orchidee sul retro della suite che, una volta aperti, rivelano con grazia uno splendido strato di orchidee incastonate nell'impiallacciatura Piano Black.

Ha aggiunto dei battitacco su misura dedicati al tema delle orchidee per una accoglienza personalizzata del proprietario e dei passeggeri nell'auto. La suite interna è stata arredata con colori eleganti e naturali che creano un ambiente rilassante paragonabile a un vero santuario delle orchidee.

Per completare questa speciale Phantom è stata creata appositamente una vernice unica utilizzando le più recenti tecnologie. Partendo dal colore di base Arctic White, è stata aggiunta una sfumatura di viola, ispirata alle orchidee, che combinata con particelle di vetro fini attraverso un processo speciale, offre uno straordinario aspetto perlescente.