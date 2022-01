Nissan: annunciata la compatta elettrica per l'Europa

Nissan ha annunciato l'erede della Micra destinata al mercato europeo. Sarà una compatta elettrica, attesa nel 2024, basata sulla piattaforma CMF-BEV sviluppata dall'Alleanza e destinata anche alla futura cugina R5 Prototype.

L'Europa sta già giocando un ruolo chiave nel guidare l'elettrificazione nell'ambito della visione Ambition 2030 di Nissan, con nuovi veicoli e tecnologie in arrivo presto, tra cui Ariya, un nuovo crossover EV e la tecnologia e-Power di Nissan che arriverà in Europa nei nuovi Qashqai e X-Trail. "Questo nuovissimo modello sarà progettato da Nissan e prodotto da Renault, utilizzando la nostra nuova piattaforma comune, massimizzando l'uso delle nostre risorse dell'Alleanza pur mantenendo la sua Nissan-ness", ha dichiarato Ashwani Gupta, Chief Operating Officer di Nissan, che prosegue. "Questo è un ottimo esempio dell'approccio di differenziazione intelligente dell'Alleanza. Succedendo alla nostra iconica Micra, sono sicuro che questo nuovo modello fornirà ulteriore entusiasmo ai nostri clienti in Europa". Il futuro veicolo EV compatto è stato annunciato oggi come parte di Alliance 2030, una roadmap comune annunciata da Renault, Nissan e Mitsubishi Motors che si concentra sui veicoli elettrici e sulle attività di mobilità connessa. Ulteriori dettagli tecnici sulla nuova Micra verranno svelati nei prossimi mesi.