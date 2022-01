Dacia Jogger, un solo veicolo per tante 'storie' diverse

Una station wagon che è anche SUV.

Una multispazio pronta all'avventura, al tempo libero e, volendo, anche al lavoro. E' un po' questo il riassunto dello spirito con cui Dacia ha concepito la nuova arrivata Jogger, nata con l'obiettivo dichiarato di essere una 'familiare' (con 5 o 7 posti disponibili), versatile, dall'abitabilità record, il volume di carico di una wagon e molte di quelle caratteristiche tanto care a chi cerca la guida caratteristica di uno Sport Utility Vehicle.

Quello voluto e realizzato dal marchio rumeno di proprietà Renault è quindi un nuovo veicolo che ne racchiude diversi, sempre pensati in ottica dell'utilità e della sostanza e fortemente orientato, si veda al capitolo interni, al corso iniziato con i modelli più recenti di Sandero. Jogger è pensato per le famiglie alla ricerca di un veicolo versatile, amanti della vita all'aria aperta, che vogliono guidare un'auto dinamica e molto pratica, per trasportare facilmente anche attrezzature sportive ed equipaggiamenti per il tempo libero.

"Ancora una volta Dacia sta cambiando le regole - ha dichiarato Denis Le Vot, CEO di Dacia - reinventando l'auto familiare versatile e conveniente. Con 5 o 7 posti, Jogger incarna perfettamente il posizionamento e lo spirito di Dacia, grazie alla sua versatilità, allo spazio, alla modularità e ad un design attraente e robusto, Jogger è fatto per l'avventura.

Jogger è il compagno ideale per le famiglie e per tutte le attività quotidiane e il tempo libero".

Nuovo Dacia Jogger arriverà nelle concessionarie a partire da marzo 2022 e i prezzi partiranno da 14650 euro. Tre, saranno i livelli di equipaggiamento disponibili, ovvero Essential, Comfort ed una Limited Edition Extreme. I colori previsti per la carrozzeria sono invece l'opaco Bianco Ghiaccio, il metallizzato Blu Iron, la nuova tinta di lancio Brun Terracotta, Grigio Cometa, Grigio Moonstone e Nero Nacré.

Sul fronte motorizzazioni e in attesa che nel 2023 in gamma entri anche l'ibrido ereditato da Renault Clio E-Tense, l'offerta Jogger prevede al lancio un tre cilindri, mille turbo a benzina da 110 cavalli e 200 Nm di coppia, oltre alla versione bi-fuel a GPL da 100 CV, con i suoi 1000 km di autonomia grazie al doppio serbatoio. Entrambe le motorizzazioni sono disponibili solo con un cambio manuale.



