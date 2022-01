Alfa Romeo Tonale: annunciata l'anteprima per l'8 febbraio

La lunga attesa per l'Alfa Romeo Tonale terminerà l'8 febbraio, lo conferma la casa stessa attraverso il suo sito ufficiale. L'appuntamento è fissato alle 15:00 per chi volesse seguire la presentazione ufficiale in streaming. Alla Tonale sono affidate le speranze di rilancio dello storico brand italiano, che debutta nel competitivo segmento dei Suv compatti con il suo primo modello elettrificato.

Non a caso il titolo della presentazione è "Metamorfosi", ad indicare il percorso verso un futuro sempre più elettrico.

Poggerà su una versione evoluta del pianale della Compass, predisposto per la propulsione ibrida plug-in da 240 Cv. Sarà prodotto a Pomigliano d'Arco per arrivare nelle concessionarie a giugno.