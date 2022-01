Bmw con M760i xDrive Final Edition festeggia l'addio al V12

All'interno del Gruppo Bmw è ormai prossimo l'abbandono dell'iconico motore V12 lanciato nel 1986 al Salone di Ginevra assieme alla 750i. Fornendo allora una combinazione da 295 Cv con un corpo vettura di grande qualità, la nuova ammiraglia Serie 7 permise alla Casa di Monaco di ricevere 3.000 pre ordini ancor prima della presentazione. Ora, a 36 anni di distanza, questo propulsore 'top' - via via evoluto - si appresta ad uscire di scena per l'impossibilità di adeguarsi alle future norme sulle emissioni e viene proposto sull'ultima generazione della Serie 7, la M760i xDrive, in una Final Edition di soli 12 esemplari, tutti riservati al mercato Usa.

Le auto - si legge nella nota dell'azienda - saranno prodotte nell'ambito dell'attività di personalizzazione Bmw Individual, quindi con colori e finiture a scelta del cliente, ed avranno un prezzo corrispondente a circa 180mila euro. Sotto il cofano di queste 12 'ammiraglie' ci sarà l'ultima edizione del motore V12 M TwinPower Turbo con doppia sovralimentazione, controllo delle valvole a variazione continua (con doppio Vanos e Valvetronic) e iniezione diretta ad alta precisione della benzina, per produrre ben 601 Cv tra 5.500 e 6.500 giri.

Questo motore, con la complicità della trasmissione Sport Automatic a 8 rapporti, permetterà alla M760i Final V12 di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, con caratteristiche di confort e dinamicità di marcia adeguate alla importanza del motore. Esternamente la serie Final V12 sarà distinguibile dalle altre Serie 7 dalla scritta V12 sul retro e da molti altri dettagli qualificanti come gli speciali cerchi in lega leggera da 20 pollici verniciati a scelta del cliente in grigio finestra o nero jet e quindi bruniti per rivelare una superficie in argento scuro.

La Bmw M760i xDrive Final V12 sarà offerta in una sola configurazione completamente accessoriata ed equipaggiata, che include il pacchetto Driving Assistance Professional, i sedili posteriori luxury, il tetto panoramico Sky Lounge, i fari a Led adattivi Icon con luce laser e il sistema audio surround Bowers & Wilkins Diamond.

Per rendere ancora più esclusiva questa auto - che verrà consegnata a partire da luglio - Bmw ha selezionato una lista di clienti con una lunga storia di proprietà dei modelli a Serie 7 V12. Questi verranno contattati attraverso un invito all'acquisto e avranno priorità nell'ordine.