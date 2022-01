Forester e-Boxer 4dventure, perfetta per i nuovi esploratori

Forester e-Boxer, il primo modello della Casa delle Pleiadi elettrificato con un sistema mild hybrid, in occasione del debutto del Model Year 2022 si arricchisce della versione speciale 4dventure ideata per tutti gli amanti delle attività outdoor e per chi ama in generale lo sport e la vita dinamica. Una serie di dettagli rende unica Forester 4dventure sia nel design esterno che in quello interno, con un fil rouge - o meglio orange - che unisce gli interventi sulla carrozzeria (ad esempio gli inserti che risaltano sul nero del paraurti anteriore e posteriore, sui profili laterali e nelle barre al tetto) ma anche all'interno.

L'arancio contrasta con il nero che domina la griglia nel classico muso Forester, contorna i fari fendinebbia e impreziosisce i cerchi in lega da 18 pollici. Due colori che si fondono nello speciale badge e-Boxer sul portellone posteriore e sotto gli specchietti, anche questi ultimi (per effetto del MY22) con finitura black

Nell'abitacolo Forester 4dventure evidenzia il contrasto con l'arancio sui profili delle bocchette di ventilazione e del cambio, nelle cuciture della plancia, del volante, dei pannelli porta e dei sedili. Questi ultimi - proprio per venire incontro alle esigenze di chi ama le avventure all'aperto, compresa la guida off-road - sono rivestiti in tessuto idrorepellente e, insieme ai tappetini e alla vasca baule waterproof, permettono di affrontare ogni scenario meteo e di tracciato con la massima tranquillità.

A questa nuova versione 4dventure - sottolineano in Subaru Italia - non manca davvero nulla in quanto questo allestimento della Forester offre l'intera dotazione di serie della Premium con la sola esclusione dei sedili in pelle (sostituiti dal nuovo rivestimento sportivo idrorepellente) della pedaliera in alluminio e dei sedili posteriori riscaldati.

Questa variante, come il resto della gamma Forester per il Model Year 2022, propone un design esterno ripensato per renderlo più sportivo e aggressivo. In particolare la forma dei gruppi ottici - che lasciano più spazio alla mascherina aumentata nelle dimensioni - si traducono in una sensazione di maggiore solidità e robustezza. Nella parte inferiore del dello scudo paraurti anteriore spicca inoltre la rivisitazione dei fendinebbia, che nella versione 4dventure hanno una tipica forma esagonale a Led.

Come si conviene ad un suv che è perfetto per l'uso quotidiano in città ma è anche perfetto per la vita sportiva e le avventure off-road, la presenza di finiture cromate è stata ridotta a favore trattamenti in tinta carrozzeria (ne sono un esempio le maniglie porta) oppure in nero, come nella griglia frontale, per migliorare la praticità e rendere al tempo stesso sofisticato il look di questo modello.

Molte anche le novità che 'non si vedono' ma che si fanno apprezzare guidando l'auto, come è avvenut in un test nella zona di Cantù e del comasco. E' il caso delle funzioni aggiuntive presenti nell'ultima generazione di EyeSight, giunta al quarto aggiornamento tecnico. Si tratta dell'Autonomous Emergency Steering che interviene quando l'azione del Pre-Colision Braking Assist non è sufficiente. Grazie alla stereo camera e al radar posteriore vengono identificate le linee della carreggiata e in tempo reale il sistema realizza una valutazione dello spazio utilizzabile per evitare una possibile collisione attraverso una sterzata automatica di supporto.

Nuovi anche il Lane Centring Control e Preceding Vehicle Adaptive Steering Control che riducono la fatica e lo stress del guidatore riconoscendo le linee di corsia assieme al veicolo che ci precede per assistere la sterzata mantenendo Forester al centro della corsia.

Anche il sistema di controllo della trazione integrale X-Mode viene ulteriormente migliorato con il Model Year 2022, grazie ad accorgimenti tecnici che permettono la sua ri-attivazione a basse andature dopo che il superamento di una certa soglia di velocità ne aveva provocato la disattivazione. Ricordiamo che l'X-Mode permette la regolazione del motore, del sistema di trazione integrale AWD e dell'impianto frenante per affrontare al meglio i percorsi in cattive condizioni o con superfici scivolose.

Il sistema SI-Drive di Forester integra per la prima volta l'Active Shift Control che funziona solo in modalità Sport: frenando prima di una curva, l'auto simulata automaticamente una scalata di marcia con il duplice effetto di aumentare il freno motore in curva e favorire l'uscita con una pronta accelerazione.

Costruita sulla piattaforma SGP (Subaru Global Platform) ha portato a dimensioni maggiori del corpo vettura - e con un passo maggiorato di 29 mm rispetto alla generazione precedente - Subaru Forester conferma anche per il MY22 il sistema propulsivo e-Boxer che unisce il motore a benzina FB20, opportunamente ottimizzato in termini di consumi di carburante e modificato per essere impiegato esclusivamente sui modelli ibridi. Aspirato ed alimentato a iniezione diretta, eroga una potenza di 150 Cv e una coppia massima di 194 Nm a 4000 giri.

Nell'e-Boxer è completato da un'unità elettrica a magneti permanenti, che eroga una potenza di 12,3 kW (16.7 Cv) e una coppia aggiuntiva di 65 Nm. Installata longitudinalmente all'interno della scatola del cambio Hybrid Lineartronic è collegata ad una batterie agli ioni di litio da 13,5 kW che è sistemata in un contenitore ventilato sotto al vano bagagli.

Tre le modalità di funzionamento: EV driving che sfrutta solo il motore elettrico; Motor Assist driving che combina il motore termico con quello elettrico e infine Engine driving che sfrutta il solo motore termico anche per provvedere alla ricarica della batteria. Il listino della Forester 4dventure è fissato a 42.500 euro (500 in meno rispetto all'allestimento Premium) con il nuovo grande vantaggio dell'assicurazione per 8 anni con chilometraggio illimitato.