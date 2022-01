Kia Niro, evolve per strizzare l'occhio all'ambiente

Con tre immagini ufficiali, Kia ha svelato l'aspetto definitivo della nuova generazione del suv compatto Niro che, combinando innovazione e praticità, punta ad offrire "un cambio di passo nella mobilità sostenibile" con - si legge nella nota stampa - nuovi livelli di "connettività avanzata e di funzionalità che creano un'esperienza di mobilità intuitiva, rilassante e senza stress". Nuovo Kia Niro, che debutterà commercialmente nella seconda parte dell'anno, offre opzioni di powertrain elettrificati all'avanguardia e prestazioni di sicurezza ancora migliorate grazie alle ampie tecnologie Adas all'avanguardia e al nuovo corpo vettura ad alta resistenza.

In particolare le nuove credenziali ecologiche di Niro sono garantite da tre propulsori elettrificati all'avanguardia, che comprendono opzioni ibride elettriche (Hev), ibride plug-in (Phev) ed elettriche a batteria (Bev). I dettagli di queste ultime due versioni saranno presentati in secondo momento, in prossimità del lancio sul mercato. Niro Hev utiiizza un motore Smartstream GDI da 1,6 litri ad alta efficienza con tecnologie di raffreddamento, attrito e combustione migliorate tanto da permettere di raggiungere una percorrenza - secondo lo standard coreano - 20,8 km per litro. Parte integrante della sempre più ampia gamma di modelli ecologici di Kia, nuovo Niro è stato progettato da zero per soddisfare le complesse e variegate esigenze dei consumatori.

Basato sulla piattaforma di terza generazione, Niro beneficia ora di una carrozzeria più grande che offre uno spazio interno e una capacità di stivaggio ai vertici della categoria.

"Il nuovissimo Kia Niro annuncia il prossimo passo nel nostro viaggio per diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile - ha affermato Artur Martins, senior vice president e head of global brand and customer experience division di Kia Corporation - Fin dall'inizio, la nostra ambizione è stata quella di creare un'auto che rendesse più facile alle persone praticare uno stile di vita sostenibile. Con i suoi materiali eco-compatibili, la tecnologia avanzata e la gamma di propulsori elettrificati altamente efficienti, nuovo Niro raggiunge davvero il suo obiettivo".



Frontalmente Niro presenta l'ultima evoluzione della caratteristica Tiger Face di Kia, che si estende dal cofano al robusto scudo sottostante. Il look unico ma contemporaneo è creato anche dalle luci di marcia diurna (Drl) mentre uno scudo anteriore enfatizza il carattere robusto del veicolo.

Il profilo laterale di Niro combina linee 'pulite' con un audace montante C 'Aero', una forma distintiva che svolge anche un'importante funzione aerodinamica e ha permesso di ottenere un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) di 0,29. Le vendite della versione Hev di Kia Niro inizieranno in Corea questo mese, mentre quelle in selezionati mercati globali seguiranno entro la fine dell'anno.