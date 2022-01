Škoda Karoq, per SUV via alle ordinazioni in Italia

Si aprono le ordinazioni del nuovo Škoda Karoq. A poche settimane dalla pubblicazione delle prime immagini ufficiali del rinnovato SUV della casa boema, i clienti italiani possono infatti ora ordinare il nuovo arrivato in tutta la rete delle concessionarie. Il modello, rinnovato nello stile e con importanti aggiornamenti delle dotazioni di sicurezza e connettività, sarà disponibile nelle concessionarie italiane nel corso della prossima primavera.

Sul fronte delle motorizzazioni, l'offerta Karoq prevede propulsori benzina TSI e Turbodiesel TDI con potenze da 110 CV a 190 CV, mentre le versioni disponibili sono le già conosciute Ambition, Executive e Style, a cui si aggiunge la dinamica variante Sportline. Presentato nel 2017 e lanciato in Italia nel corso del 2018, Karoq è diventato un modello chiave nella strategia di crescita della Škoda, superando il traguardo delle 500 mila unità prodotte e diventando il secondo modello più richiesto dai Clienti, dopo Octavia.



Ha favore del SUV boemo gioca lo sfruttamento degli spazi interni e, a fronte di una lunghezza di 439 cm che aiuta la guida in città, la possibilità di disporre di un abitacolo ampio e sfruttabile. Per esempio, i tre sedili posteriori 'Vario Flex', traslabili e asportabili singolarmente, che sono una delle soluzioni Simply Clever esclusive per questo modello, permettono di avere a disposizione un vano bagagli con una volumetria minima di 521 litri, che diventano 1630 litri ripiegando i sedili posteriori in avanti e addirittura possono salire a 1810 litri, rimuovendoli totalmente. Complessivamente il sistema Vario Flex consente di avere 45 diverse configurazioni dello spazio interno. Nuovo Škoda Karoq è anche caratterizzato da un'importante rivisitazione del design anteriore, dove spiccano nuovo paraurti, nuova calandra esagonale e inediti gruppi ottici che ora sfruttano la tecnologia full LED di serie. Anche i gruppi ottici e il paraurti posteriori sono stati ridisegnati, mentre nella vista laterale è evidente il profilo in materiale plastico che circonda i passaruota. In Italia il prezzo del SUV partirà da 27200 euro.