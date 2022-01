CES 2022, IndiEV One prima auto elettrica nodo di blockchain

Il Consumer Electronics Show che si è appena concluso a Las Vegas ha visto, tra le altre novità automotive il debutto della Indi One, primo modello che introduce un nuovo tipo di blockchain mobile destinato - secondo l'azienda - a trasformare il mercato dei veicoli elettrici.

Creata a Los Angeles nel 2017, la IndiEV è specializzata nella progettazione di Bev di prossima generazione. One è infatti un'auto elettrica 'intelligente' e porta sul mercato il primo Vehicle Integrated Computer del settore, un supercomputer in grado di permettere partite con i videogiochi in qualità AAA, di effettuale conferenze e chat in hd e di supportare tutti i sistemi metaverse, rendendola assolutamente un must per la prossima generazione di veicoli elettrici.

"Il consumatore medio vede il proprio veicolo come un mezzo di trasporto che lo porta dal punto A al punto B - ha ribadito Andre Hudson, IindiEV head of design - ma questo perché è tutto ciò che è stato fino ad oggi. Il futuro delle auto elettriche può potenzialmente essere molto di più. Nell'ambito di questa visione, abbiamo esaminato le ultime tendenze tecnologiche emergenti applicate ai punti di forza del nostro veicolo e abbiamo scoperto un'opportunità per integrare la tecnologia blockchain direttamente nella nostra One".

IndiEV ha lavorato per consentire al veicolo di agire come nodo per una blockchain. Ciò significa che con ogni unità venduta, c'è potenzialmente un nodo in più sulla catena e l'adattamento della catena crescerà con la nostra base di consumatori nel tempo. Attraverso un design e una tecnologia ponderati IndiEV punta ad espandere gli orizzonti permettendo ad ogni singolo veicolo elettrico di migliorare la vita del suo proprietario e di supportare i suoi obiettivi anche mentre è movimento.

La Casa californiana aprirà i pre-ordini online nel primo trimestre del 2022 basandosi su un listino consigliato di 45mila dollari.