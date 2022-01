Suzuki Every Van, per DAMD si trasforma in piccolo Defender

Il preparatore giapponese DAMD, già noto per aver convertito Suzuki Jimny in un 'mini Defender', ha annunciato un trattamento simile anche per Suzuki Every Van. Il kit 'Little D.' sarà infatti disponibile dall'inizio dell'estate 2022 ed è stato già presentato in anteprima con un set fotografico accanto. Per DAMD, Questo è il terzo kit ispirato alla Defender, dopo quello dedicato al piccolo Jimny e quello pensato invece per Daihatsu Taft.

Per l'occasione, il tuner nipponico ha ridisegnato da zero il frontale, che comprende un paraurti non verniciato, fari rotondi con ulteriori unità rotonde per gli indicatori di direzione, una grande griglia rettangolare, un piccolo cofano e parafanghi anteriori coordinati. La nuova 'faccia' del piccolo van è stata adattata al resto della carrozzeria che resta invece invariata rispetto al modello di serie. L'attuale generazione di Suzuki Every Van è stata lanciata nel 2015 e ha ricevuto un leggero restyling nel 2021. È alimentato da un motore a benzina a tre cilindri a 12 valvole da 660cc che produce fino a 63 CV. La trazione è posteriore o integrale, con cambio manuale o automatico a cinque marce. DAMD ha dichiarato di aver pensato al piccolo van per un utilizzo all'aria aperta e con un target che punta a proprietari di furgoni che amano il campeggio, la pesca, il surf, ma anche gli sport invernali.