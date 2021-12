CES 2022, Togg lancia sfida globale in mobilità hi-tech

Dopo la presentazione del primo modello, progettato in collaborazione con la torinese Pininfarina, il nuovo marchio di mobilità ad alta tecnologia Togg varca l'oceano e si presenta sulla scena mondiale a Las Vegas in occasione del Consumer Electronics Show (CES) del prossimo 5 gennaio. Fondata in Turchia nel 2018 come joint venture tra la Anadolu Grubu Holding, la BMC Otomotiv, la Turkcell, la Zorlu Holding e l'Unione delle camere e delle borse merci della Turchia (Tobb), la Togg - si legge nella nota - mira a raggiungere la produzione di un milione di unità su cinque modelli di veicoli elettrici connessi entro il 2030, tutti sviluppati su un'architettura comune.

Al Las Vegas Convention Center, il costruttore turco annuncerà un'innovativa soluzione di mobilità che "fonde funzionalità elettriche, autonome e connesse". Si tratta del concetto Use-Case Mobility che "integra non solo i vantaggi delle tecnologie elettriche, autonome e connesse in un unico sviluppo dell'ecosistema, ma è stato anche progettato per essere intelligente, incentrato sull'automobilista e persino empatico per gli utenti".

Nell'occasione, durante un keynote che si terrà alle 11.30 PST / 20.30 CET il 5 gennaio presso lo stand #4719 nella West Hall e che potrà essere visualizzato sui canali social media (https://tr.linkedin.com/company/toggas, https://twitter.com/TOGG2022?/ and https://www.instagram.com/togg2022/?hl=en) il Ceo di Togg, Gürcan Karakaş annuncerà anche il debutto del nuovo brand turco sulla scena mondiale.

"Dopo aver concentrato i nostri sforzi tecnologici e di design per sviluppare qualcosa di veramente rivoluzionario - ha affermato Karakaş - siamo ora pronti per svelare al CES 2022 la tecnologia di Togg al mondo. Non vedo l'ora di presentare per la prima volta la Use-Case Mobility".