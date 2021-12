Mercedes AMG G805, un G63 secondo Performmaster

Una Mercedes-AMG G63 si trasforma in una 'supercar' con il nuovo kit Performmaster. L'azienda specializzata in elaborazione ha dedicato all G63 il suo progetto denominato G805, pensato per conferire un aspetto ancora più aggressivo al SUV. Il risultato è stato ottenuto con l'aggiunta di una fascia anteriore che comprende una griglia distintiva con un badge Performmaster e un paraurti unico, con prese d'aria in fibra di carbonio e uno splitter in fibra di carbonio.



G805 è caratterizzato anche da grandi prese d'aria e da passaruota sportivi. Altre modifiche includono pedane con luci d'ingresso a LED, un nuovo paraurti posteriore con parti in fibra di carbonio e un grande spoiler in fibra di carbonio che si estende dal tetto. Performmaster ha anche lavorato all'interno della Classe G con accessori in Alcantara e passamaneria in pelle.

L'attenzione è stata poi rivolta alle prestazioni del SUV.

Nuovi turbocompressori sono stati aggiunti al V8 da 4.0 litri che, di conseguenza e come si potrebbe indovinare dal nome dato al veicolo, raggiunge 805 CV e 1020 Nm di coppia, guadagni piuttosto significativi rispetto ai 585 CV e 850 Nm del modello di serie. I dettagli sui prezzi non sono stati ancora rivelati, ma tutte le parti aggiornate di Performmaster sono state approvate in Germania.