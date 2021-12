Kia Sportage, abitacolo è spazio premium orientato all'uomo

La nuova generazione di Kia Sportage mette a disposizione del guidatore e dei passeggeri uno spazio interno all'avanguardia che combina una tecnologia avanzata con uno stile contemporaneo Gli interni della nuova Sportage giocano con l'audacia nel carattere, la morbidezza nelle qualità e l'innovazione nei contenuti creando uno spazio orientato all'uomo che è veramente all'avanguardia.



Al centro della moderna cabina del nuovo Sportage spicca frontalmente un ampio display touchscreen - doppio e incurvato - che grazie alla forma scolpita della plancia risulta perfettamente integrato con le forme delle prese d'aria e gli altri elementi davanti al pilota e al passeggero.

Il display doppio attraversa gli interni, conferendo al pozzetto una larghezza e una profondità straordinarie. Nel loro insieme il touchscreen high-tech da 12,3 pollici e il display touch multimodale fungono da centro nevralgico per le esigenze di connettività, funzionalità e usabilità di guidatore e passeggero.

Entrambi sono stati creati per essere facili da usare: Il quadro strumenti da 12,3 pollici è dotato del display a cristalli liquidi di ultima generazione con transistor a film sottile così da assicurare una grafica precisa e chiara. Il nuovo Sportage beneficia degli ultimi software over-the-air (cioè attraverso il web) e degli aggiornamenti automatici delle mappe.

Il software di connettività avanzato nel nuovo Sportage consente agli utenti in Europa di collegarsi con il proprio veicolo a distanza tramite l'App per smartphone Kia Connect. La tecnologia interattiva offre inoltre agli utenti l'accesso da remoto alle principali funzionalità di bordo, offrendo -ad esempio - la tranquillità di poter verificare che l'auto sia bloccata e le porte siano chiuse.

La console centrale ergonomica di Kia Sportage è posizionata in modo ottimale per fornire al guidatore e al passeggero anteriore un ulteriore spazio di stivaggio flessibile. Ad esempio, premendo semplicemente un pulsante, i portabicchieri situati nella console centrale si ripiegano quando non sono necessari. L' alloggiamento 'charge' per smartphone offre una ricarica wireless da 15 W ad alta velocità e i sedili sono dotati di porte USB a ricarica rapida.

In tutto l'abitacolo sono utilizzati materiali premium di alta qualità, piacevoli al tatto, con opzioni cromatiche che aggiungono vivacità ed energia. I sedili del conducente e del passeggero anteriore combinano innovazione, confort e funzionalità in un design dinamico e sportivo. Per migliorare ulteriormente la comodità dei passeggeri, nella parte posteriore dei sedili sono disponibili sui poggiatesta sottili ganci appendiabiti, che consentono di sistemare facilmente vestiti e borse. Lo progettazione intelligente dello Sportage 'europeo' unisce praticità, funzionalità e versatilità, grazie al passo di 2.680 mm e alla lunghezza di 4.515 mm. Punti di forza sono lo spazio per le gambe, quello per la testa e la capacità del bagagliaio. Lo spazio utile varia dai 591 litri (VDA) per i modelli ICE fino ai 1.780 litri abbattendo i sedili.

Da questo punto di vista spicca la funzionalità dei sedili posteriori ribaltabili semplicemente tirando una leva, soluzione che è di serie su tutti i modelli Sportage fabbricati in Europa per l'Europa. La nuova versione GT-line accentua ulteriormente la natura dinamica di Sportage, con elementi degli interni che creano contrasti forti giocando su bianco e nero, conferendo al modello un ambiente vivace e sportivo.