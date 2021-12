Renault Austral: in arrivo il Suv che sostituirà la Kadjar

Austral è il nome del nuovo SUV di taglia media di Renault atteso nella primavera del 2022, che prenderà il posto della Kadjar. Un nome diffuso a livello globale per sottolineare l'ambizione del brand francese che punta ad allargare la platea di affezionati puntando a nuovi mercati. Con una lunghezza totale di 4,51 metri, Austral si posizionerà nel segmento C, già presidiato con la nuovissima Arkana e con la berlina Mégane E-Tech. Poggerà sulla piattaforma Cmf, in grado di ospitare unità 100% elettriche ed ibride plug-in, anche se al momento non sono state divulgate informazioni ufficiali sulle motorizzazioni. Sylvia Dos Santos, Responsabile della Strategia Nomi presso la Direzione Global Marketing della Marca Renault, ha precisato: "Austral rimanda anche ai colori e al calore dell'emisfero sud. È un nome che invita al viaggio ed è perfetto per un SUV. Ha una fonetica armoniosa, equilibrata e facile da pronunciare per tutti, un nome internazionale".