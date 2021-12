Mercedes Project Maybach, stravagante ipotesi di super suv

Mercedes ha svelato lo stravagante Project Maybach, un suv 'oltremisura' co-progettato con Virgil Abloh, direttore creativo del menswear di Louis Vuitton scomparso prematuramente pochi giorni fa all'età di 41 anni.



Questa auto, progettata da zero e "diversa da qualsiasi altra cosa" è stata presentata da Gordon Wagener - responsabile del design del Gruppo Mercedes - come un omaggio al'amico Abloh, che ha lavorato con lui a questo progetto per creare una show car che "esemplifica le possibilità del design futuro".

Project Maybach - si legge nella nota - esplora un nuovo linguaggio stilistico e creativo per il marchio di lusso della Stella a Tre Punte , ispirato ai grandi spazi aperti e ha come obiettivo di ricontestualizzare un marchio tradizionalmente urbano all'interno di un ambiente decisamente fuoristrada.

Project Maybach è una coupé off-road elettrica a due posti, lunga 6 metri (745 mm più della versione a passo maggiorato della Classe S) e combina le tradizionali proporzioni da granturismo con enormi pneumatici fuoristrada, suggerendo una doppia capacità di andare ovunque senza rinunciare ai classici livelli di raffinatezza Maybach.

All'interno spicca un allestimento inconsueto, con sedili che permettono anche di sdraiarsi, mente la carrozzeria unisce il livelli di eccellenza tipici delle ammiraglie Maybach con elementi 'duri e puri' come il roll-bar esterno, l'illuminazione ausiliaria normalmente riservata ai pick-up per rally raid e le robuste protezioni per il sottoscocca. Sul cofano un 'tocco' green è rappresentato dai pannelli solari per alimentare alcune funzioni di bordo senza ridurre la carica del pacco batterie.

Mercedes precisa che si tratta, evidentemente, di un prototipo di stile - destinato solo alla esposizione - che non è quindi in grado di muoversi. E che non ci sono programmi per produrla. Ma al riguardo, visti gli exploit delle ultime serie speciali di Rolls-Royce, non ci sarebbe da meravigliarsi di un possibile ordine per un super suv Maybach one-off ispirato a questo concept.