Volkswagen ID.5 e ID.5 GTX, il Suv coupè arriva in Italia

Dopo il debutto nelle vesti di concept all'Iaa di Monaco, Volkswagen ID.5 GTX arriva in Italia insieme alla versione standard ID.5. La gamma del nuovo Suv elettrico di Wolfsburg conta infatti due versioni: la ID.5 Pro Performance con motore posteriore da 150 kW (204 CV) e la più potente ID.5 GTX con trazione integrale bimotore da 220 kW (299 CV).

La prima accelera da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e raggiunge la velocità massima limitata elettronicamente di 160 km/h, i valori corrispondenti per la sportiva GTX sono invece 6,3 secondi e 180 km/h. Entrambe sono dotate di una batteria da 77 kWh, in grado di garantire fino a 520 km di autonomia alla D.5 Pro Performance e 490 alla GTX. Quest'ultima monta un sistema di ricarica da 150 kW, che permette di ripristinare energia sufficiente per 100 km in appena 6 minuti presso un'infrastruttura rapida.

La velocità di ricarica è aumentata, rispetto al precedente picco massimo di 125 kW, per merito di un aggiornamento software: "Il nostro dinamico e-SUV coupé sarà equipaggiato sin dal lancio con l’ID. Software 3.0, che in termini concreti introduce una potenza di ricarica superiore e un controllo vocale evoluto, per una migliore esperienza di utilizzo", ha dichiarato Klaus Zellmer, Membro del Consiglio di Amministrazione della marca Volkswagen Responsabile di Vendite, Marketing e Post-Vendita.

"I sistemi di assistenza di ultima generazione dimostrano concretamente le competenze della Volkswagen: un passo ulteriore verso la guida automatizzata, in linea con la nostra strategia Accelerate", ha aggiunto Zellmer.

Con un prezzo di listino di 52.900 Euro, la ID.5 Pro Performance ha una dotazione di serie che include, tra gli altri: cerchi in lega da 19 pollici, ACC, Front Assist, Lane Assist, tecnologia Car2X, Driving Profile Selection, Keyless Go, sedili anteriori e volante riscaldabili, App-Connect wireless, navigatore satellitare Discover Pro con schermo touch da 12 pollici e caricatore wireless per smartphone.

La versione sportiva a trazione integrale bimotore ID.5 GTX, invece, ha un prezzo di listino di 58.700 Euro e prevede di serie i seguenti contenuti aggiuntivi: dettagli esterni e paraurti dedicati GTX, cerchi in lega da 20 pollici, fari anteriori IQ.Light LED Matrix e posteriori 3D LED con indicatori di direzione dinamici, interni specifici GTX, pedali Play&Pause e illuminazione interna in 30 colori. L’arrivo della gamma ID.5 nelle Concessionarie Volkswagen italiane è previsto nel mese di aprile 2022.