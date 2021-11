Nuova Kia Niro debutta al Seoul Mobility Show 2021

Kia Corporation ha svelato la nuova Niro al Seoul Mobility Show 2021. Completamente ridisegnato, il Crossover coreano è stato sviluppato con un occhio di riguardo sulla sostenibilità a partire dalla scelta dei colori, dei materiali e delle finiture. Le linee della carrozzeria sono influenzate dall’ampio montante nella posteriore che, oltre alla funzione estetica, riveste un ruolo pratico in quanto migliora il flusso d'aria determinando concreti vantaggi aerodinamici, oltre ad integrarsi bene con le luci posteriori a forma di boomerang.

Sul muso della nuova Niro compare la nuova mascherina "Tiger Face", ora estesa dal cofano fino al parafango dai profili scolpiti. Rimanendo sul frontale troviamo luci diurne a LED "heartbeat". L’abitacolo presenta una console centrale con il selettore del cambio “Shift by Wire” inserito in una superficie nera lucida, mentre il display dell'infotainment e le bocchette dell'aria sono incorporati nella superfice inclinata della plancia. L'impatto scenografico aumenta di notte grazie all'illuminazione interna a Led. La nuova Kia Niro porta al debutto la "Greenzone Drive Mode", una funzionalità in grado di selezionare automaticamente il tipo di trazione più adatto al tipo di tragitto praticato.

In pratica, quando si guida in zone residenziali o in prossimità di scuole e ospedali, l’auto è in grado di capire dalle informazioni del sistema di navigazione e dai dati della cronologia di guida se passare all'elettrico o se marciare in modalità ibrida. Soprattutto nei percorsi più gettonati dal proprietario, come ad esempio casa e ufficio. La nuovissima Niro rimarrà visibile al Seoul Mobility Show dal 25 novembre al 5 dicembre. Sul mercato sarà disponibile con propulsori full-hybrid, Plug-in Hybrid e 100% elettrico a partire dal secondo semestre del prossimo anno.