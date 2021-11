Suzuki S-Cross, nuovo suv solo ibrido che piace all'ambiente

Arriva la seconda generazione del suv S-Cross di Suzuki, che era stato presentato nel 2013 e che era stato aggiornato nel 2017. Le maggiori novità - com'è facile immaginare - riguardano il rapporto di questo modello con l'ambiente, anche grazie alla presenza dell' efficiente sistema ibrido Suzuki 48V e allo sviluppo di tutta la catena cinematica, per rendere ancora più "In Europa tutte le nostre passenger car sono dotate di motorizzazione ibrida - ha dichiarato durante la prima mondiale avvenuta via web Toshihiro Suzuki presidente di Suzuki Motor Corporation - e siamo impegnati in uno sviluppo ulteriore della nostra gamma di motori elettrificati.

L'affermazione del presidente di Suzuki Motor Corporation conferma l'arrivo di una nuova motorizzazione che sarà disponibile il prossimo anno in Europa, a partire da Vitara Hybrid, anche per S-Cross. Questo propulsore ibrido combinerà una nuova unità termica insieme con un motore elettrico (MGU) e un nuovo cambio robotizzato (AGS).

Offrirà trazione in modalità ibrida ma anche in modalità totalmente elettrica, per arrivare ad una ottimale efficienza energetica. Anche a bassi giri, questo motore elettrico è in grado di avviare e far accelerare la vettura, farla procedere a velocità basse ma anche in fase di veleggiamento, oltre che nelle manovre in retromarcia, garantendo un'esperienza di guida confortevole e silenziosa e consumi di carburante minimi.

Una particolarità del nuovo sistema è il posizionamento del motore elettrico a valle del cambio AGS che è in grado di cambiare le marce e modulare la frizione in maniera autonoma.

Grazie a questa configurazione, il motore elettrico trasmette trazione direttamente alle ruote, riempiendo il vuoto tipico del passaggio di marcia, e assicurando così una erogazione costante e dolce.





Al lancio S-Cross Hybrid debutta dunque con il 4 cilindri 1.4 Turbo Boosterjet da 129 Cv e 235 Nm di coppia, un moderno propulsore che è in grado di ridurre il consumo di carburante e le emissioni garantendo supporto all'erogazione di coppia attraverso un motore elettrico. Quando l'elettronica di controllo rileva la richiesta di potenza, il sistema di compensazione della coppia e il torque boost aumentano risposta, fluidità e accelerazione.

Il motore 1.4 turbo Boosterjet sfrutta una turbina a bassa inerzia, e può usufruire dell'ottimizzazione del sistema di iniezione diretta, della fasatura variabile elettrica in aspirazione e dell'elevato rapporto di compressione.

S-Cross può essere dotato della trazione integrale elettrica Allgrip Select con quattro modalità facilmente selezionabili dal comando sul tunnel centrale (Auto, Sport, Snow e Lock). Questa funzione rende molto agevole selezionare la regolazione del sistema 4x4 più adatta alle condizioni di guida. Il sistema è controllato elettronicamente e adatta la quantità di coppia da ripartire verso le ruote posteriori e dialoga con il sistema ESP, la gestione motore e gli altri sistemi di bordo per garantire la risposta più adeguata per ogni modalità.

"Forte, sofisticata, versatile - ha sottolineato Shigeru Aoyama ingegnere capo di Suzuki nel corso della presentazione - La nuova S-Cross Hybrid è un suv in grado di soddisfare queste tre caratteristiche a livelli altissimi". L'auto verrà prodotta presso lo stabilimento Magyar Suzuki in Ungheria e verrà commercializzata, oltre che in Europa, anche in America Latina, Oceania e Asia, con l'inizio delle vendite a partire dalla fine del 2021.

"Come avvenuto sin dal 2013 per tutti i lanci dei modelli Suzuki in Italia, anche la storia di nuova S-Cross Hybrid nasce sul web - ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia - Chi desidera essere il primo, o quasi, a guidare il nuovo suv Suzuki può acquistare S Cross da oggi sulla piattaforma di e-commerce Suzuki Smart Buy, nella configurazione 1.4 Starview AT 4WD Allgrip, equipaggiata con tutto di serie al prezzo Smart Buy di 30.690 euro".