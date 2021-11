Nuova Alpine A110 S, l'essenza della sportività

Un nuovo allestimento ed una manciata di cavalli in più per la Alpine A110, aggiornata con il restyling di metà carriera. "S" come sportività è il nuovo equipaggiamento della versione top di gamma, caratterizzata da una configurazione senza compromessi: 300 cavalli, telaio, freni, scarico e sedili sportivi. Può essere dotata, in opzione, di appendici aerodinamiche in carbonio e di un'esclusiva carrozzeria bitono Orange Feu (Arancio Fuoco) con tetto Noir Profond (Nero Profondo). L'equipaggiamento esterno comprende il monogramma Alpine nero, cerchi da 18 pollici color nero brillante, pneumatici da 215/40 R18 all'anteriore e da 245/40 R18 al posteriore e pinze dei freni arancioni. L'abitacolo presenta finiture alto di gamma con sedili Sabelt Sport regolabili a 2 vie, pedaliera sportiva in alluminio ed interni completamente rivestiti in microfibra con impunture arancioni abbinando le opzioni "Pack Microfibra" e "Sedili Sabelt Racing".



Le cinture di sicurezza arancioni, i rivestimenti dei sedili 100% in microfibra e la predisposizione per l'installazione delle cinture a 6 punti sono opzioni specifiche per gli interni della Nuova A110 S. Per chi cerca il massimo, l'A110 S è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick Michelin PS Cup 2 Connect e di un "Kit Aero" che permette di aumentare la velocità massima a 275 km/h. Il kit è composto da un alettone posteriore in carbonio per un miglior carico aerodinamico, una lama anteriore in carbonio ed una carenatura che si estende all'anteriore sotto l'auto per incrementare l'efficacia dell'estrattore posteriore e del pianale piatto. A 275 km/h, la stabilità ad alta velocità è garantita dall'aumento della deportanza di 60 kg sull'avantreno, per la presenza della lama in carbonio, e di 81 kg al posteriore con l'alettone in carbonio. Si ottiene così una deportanza maggiore complessiva di 141 kg. I fondamentali meccanici sono quelli di sempre: motore centrale posteriore quattro cilindri 1.8 turbo, potenziato a 300 Cv, affiancato al cambio automatico Getrag doppia frizione a sette rapporti e alla trazione posteriore. La Alpine A110S, proposta con prezzo a partire da 73.050 euro, si aggiunge alla A110 GT da 70.850 euro e alla versione base da 252 Cv proposta al prezzo di 60.800 euro.