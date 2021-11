Hummer EV Edition 1, dopo promo di Biden via alle consegne

Per effetto della super-promozione - ripresa dai media di tutto il mondo in occasione dell'inaugurazione di Factory Zero - che ha visto come testimonial di questo nuovo modello GM nientemeno che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il pick-up GMC Hummer EV continua a raccogliere consensi e prenotazioni.

Grazie ad un deposito limitato a soli 100 dollari, il primo veicolo elettrico di GM costruito sulla piattaforma proprietaria Ultium ha totalizzato oltre 125mila pre-prenotazioni e, subito dopo l'evento con Biden, ha visto crescere le richieste 7 volte più dei giorni precedente, con un incremento del 230% delle visite al sito web.

Una euforia da 'ritorno' del marchio Hummer (era stato dismesso da GM nel 2010) che non sembra aver sofferto della ufficializzazione del prezzo di 112.595 dollari (cioè poco più di 100mila euro) della Edition 1, l'unica che sarà disponibile per il primo anno di commercializzazione, con avvio delle consegne dal prossimo dicembre.

"Questa fase conclude quello che è stato un viaggio straordinario durato solo due anni - ha detto Duncan Aldred, vicepresidente globale di Buick e di GMC, marca entro cui ricade il brand Hummer - È il programma più veloce che GM abbia mai realizzato dalla concezione all'ingegnerizzazione fino alla consegna nelle mani del cliente".

Il pick-up Hummer EV Edition 1 pesa 4,5 tonnellate, più del doppio di un analogo GMC Sierra full-size con motore termico, ma grazie ad una potenza di 1.000 Cv accelera da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi. Le versioni meno costose dell'Hummer, così come il suv, dovrebbero arrivare nel 2022 e nel 2023.