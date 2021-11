Cupra: per Formentor VZ5 debutto al Cupra Garage di Milano

Un'anteprima nazionale per Cupra Formentor VZ5 al Cupra Garage di Milano. In occasione di EICMA, salone internazionale delle due ruote, Cupra ha organizzato il debutto nazionale della vettura, già presentata a luglio di quest'anno e oggi arrivata in Italia con la prima unità destinata al mercato italiano. Cupra Formentor VZ5 è dotata di un cuore pulsante a cinque cilindri ed è disegnata e progettata per offrire un modello che rappresenti il DNA di Cupra, elevando le caratteristiche di Formentor.

L'impronta sportiva, le linee del posteriore e la lunghezza del cofano ne mettono in risalto le proporzioni sportive. Il motore 2.5 TSI a cinque cilindri di VZ5, con una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia, è in grado di rendere l'esperienza di guida ancora più esaltante. Formentor VZ5 non è solo una nuova e potente versione di Formentor ma una nuova visione, ancora più completa, del mondo del marchio catalano.

VZ5 porta sul mercato la massima espressione delle prestazioni con tutta l'esclusività di una produzione limitata a settemila unità. Il motore 2.5 TSI a cinque cilindri, abbinato al cambio automatico DSG e alla trazione integrale 4Drive, eroga 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia.

Per la prima volta per la marca, VZ5 è dotata della tecnologia Torque Splitter, che grazie al differenziale posteriore dedicato consente la distribuzione della trazione su ciascun lato dell'asse posteriore. È così possibile sfruttare l'aderenza degli pneumatici posteriori in modo ottimale per ogni ruota, permettendo una guida più dinamica senza compromettere la sicurezza. Inoltre, al fine di sfruttare la tecnologia Torque Splitter, VZ5 integra la funzione Drift, inclusa all'interno del Drive Profile, che permette al conducente di usufruire di una esperienza di sovrasterzo controllato da utilizzare esclusivamente all'interno di circuiti chiusi. Cupra Formentor VZ5 è già ordinabile in Italia al prezzo di 62.350 euro.