Kia Niro, grande novità del Seoul Mobility Show 2021

Sarà una delle più importanti novità del Seoul Mobility Show 2021, che si apre il prossimo 25 novembre e sarà il primo modello della nuova era di Kia che diventa un Sustainable Mobility Solutions Provider e non più un solo costruttore di automobili.

La nuova generazione del suv Niro evolve infatti sviluppando gli spunti del concept Habaniro e esprimendo chiaramente il crescente impegno della Casa coreana a favore della sostenibilità. Ispirandosi alla semplicità e alla perfezione della natura che la mobilità sostenibile mira a proteggere.

Lo evidenziano le prime immagini 'teaser' di questa evoluzione del modello che ha rappresentato la pietra miliare di una moderna gamma veicoli a basso impatto ambientale sempre più ampia e articolata.

Il concetto di crossover - si legge nella nota di Kia - elegante e audace è stato interpretato partendo dall'attitudine all'avventura del concept Habaniro tramite un corpo bicolore essenziale e votato all'high-tech.

All'interno svetta un cruscotto asimmetrico, assolutamente non convenzionale, che abbina forme orizzontali a diagonali per raggiungere l'equilibrio perfetto del linguaggio Opposites United che in questa proposta interpreta il principio Joy for Reason grazie alla costruzione innovativa, pratica ed ecologica.