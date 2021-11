Cupra UrbanRebel, il concept alla prova della pista

Dopo essere stata una delle sorprese del Salone IAA dell'Automobile a Monaco lo scorso settembre, dove Cupra aveva presentato una showcar ispirata al mondo delle competizioni, la UrbanRebel Concept è scesa per la prima sull'asfalto di un circuito. Guidato in pista da Werner Tietz, vicepresidente di Ricerca e Sviluppo del marchio catalano, il nuovo concept è stato pensato per essere l'interpretazione più radicale del marchio, ovvero un veicolo dove l'elettrificazione incontra sostenibilità e prestazioni.

Per dimostrarlo, niente di meglio che portarlo in pista per scoprire tutta la sua anima racing. I numeri parlano di prestazioni come da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, mentre in poco più di 3 secondi l'auto raggiunge i 100 chilometri orari. "Cupra UrbanRebel rappresenta la dichiarazione del marchio per cui elettrificazione e prestazioni sono una combinazione perfetta - ha affermato il vicepresidente di Ricerca e Sviluppo di CUPRA - con una potenza costante di 250 kW, l'auto eroga fino a 320 kW di potenza massima per raggiungere le prestazioni top. È davvero divertente da guidare".

Cupra UrbanRebel Concept è stato progettato per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica con grandi prese d'aria e uno spoiler sovradimensionato. Lunga poco più di 4 metri e alta 1,444 cm, l'enfasi viene posta sull'aerodinamica che le permette di girare incollata all'asfalto e di affrontare le curve senza perdere la minima stabilità. "L'esclusiva taratura del telaio e dello sterzo Cupra - ha aggiunto Tiets - conferiscono grande agilità e precisione alla vettura che diventa fonte d'ispirazione per i modelli di serie".