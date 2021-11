BMW: la nuova ammiraglia elettrica iX arriva dal futuro

E' pronta per approdare sulle strade di tutto il mondo a partire da questo novembre, ma la nuova BMW iX arriva direttamente dal futuro. Pensata per essere all'avanguardia in tutti i suoi aspetti e sostenibile, non solo in termini di emissioni zero ma per tutto il suo ciclo produttivo, l'ammiraglia elettrica della casa dell'elica è un concentrato di design, comfort di viaggio, ma anche di guida dinamica e intuizioni tecnologiche che la proiettano in un futuro che, evidentemente, è già arrivato.

Alla base del progetto, oggi realtà, del BMW Group, l'intento di interpretare un nuovo concetto di Sport Activity Vehicle, pensato dall'inizio per la mobilità puramente elettrica e con un potenziale rivolto anche al futuro sviluppo della guida autonoma, della connettività e dei servizi digitali, il tutto tradotto in termini di mobilità premium. Al lancio, la nuova iX potrà essere scelta in due varianti di modello, entrambe dotate di un sistema a trazione integrale elettrica, con una potenza combinata di 385 kW/523 CV nella BMW iX xDrive50 e 240 kW/326 CV nella BMW iX xDrive40. L'autonomia, calcolata in base al ciclo WLTP, raggiunge i 630 chilometri nella BMW iX xDrive50 e i 425 chilometri nella BMW iX xDrive40.

A 'controllare' la guida in ogni situazione, ci pensa il sistema di trazione integrale elettrica che distribuisce la coppia motrice tra le ruote anteriori e posteriori in maniera efficiente per adattarsi alla strada. Il controllo intelligente permette un trasferimento di potenza completamente variabile che va dalla trazione posteriore pura altamente efficiente fino a un assetto a trazione integrale che massimizza la trazione. A questo si aggiunge la tecnologia di limitazione dello slittamento delle ruote integrata nella centralina motore, montata per la prima volta in tandem con la trazione integrale, che porta ad un ulteriore miglioramento della trazione e della stabilità di guida. Sul fronte delle prestazioni, La BMW iX xDrive50 accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, mentre la BMW iX xDrive40 raggiunge lo stesso risultato da ferma in 6,1 secondi.

Sul fronte degli interni, tutto è stato pensato per il massimo comfort e per un 'dialogo' con l'auto immediato. Il tanto spazio e i sedili di nuova concezione con poggiatesta integrati creano un ambiente lussuoso. L'assenza di un tunnel centrale consente più spazio per le gambe, per i portaoggetti e per la console centrale che ricorda un mobile di alta finitura.

Il pannello di controllo con barre di rilevamento e con input tattile atEivo insieme all'interruttore a bilanciere per la selezione delle marce aggiungono alcuni dettagli molto moderni.

Oltre al BMW Curved Display, alla concezione 'futuristica' dell' abitacolo contribuiscono il volante esagonale e l'integrazione del proiettore senza cornice per l'Head-Up Display opzionale.

Come optional c'è anche il Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System con altoparlanti integrati non visibili nei poggiatesta e una funzione 4D Audio che utilizza i boss shaker nei sedili anteriori, per una massima esperienza sonora. Sempre parlando di suoni e oltre alla protezione acustica per i pedoni, la BMW iX dispone di un suono di guida appositamente composto.

La funzione BMW IconicSounds Electric, inclusa come standard, permette poi di aggiungere al repertorio acustico anche nuove varianti di suono composte in collaborazione con il compositore di colonne sonore cinematografiche Hans Zimmer. La BMW iX arriverà sul mercato con un listino che parte dagli 84mila euro della iX xDrive40, fino ai 103mila euro della iX xDrive50.

Servono poi 3.100 euro in più per il pacchetto sportivo. (ANSA).