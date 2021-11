Škoda Karoq, due bozzetti anticipano qualche novità

Con due bozzetti Škoda auto ha anticipato qualche dettaglio del rinnovamento di Karoq. Il SUV compatto del costruttore boemo, svelato nel 2017, verrà infatti aggiornato a breve dal punto di vista estetico e tecnologico e la presentazione digitale del modello è già fissata per il 30 novembre. L’anticipazione mostra il nuovo frontale di Škoda Karoq con la tipica calandra che è cresciuta in larghezza e ora presenta doppi listelli di sezione maggiore, così come un nuovo design esagonale, con una grande presa d’aria. I gruppi ottici sono più slanciati rispetto alla versione precedente e si estendono fino alla calandra. Il loro aspetto è sottolineato dalle luci di marcia diurne, ora composte ognuna da due elementi separati.

Al di sotto trova posto una seconda unità per le luci antinebbia o, nella variante top di gamma, un secondo modulo LED per le funzioni di illuminazione. Škoda Karoq riceverà aggiornamenti anche al posteriore dove spicca lo spoiler allungato e il paraurti ridisegnato con diffusore nero. I gruppi ottici posteriori presentano ora un nuovo design affilato. Al pari degli anteriori, infatti, sono stati assottigliati e mettono ora in rilievo la larghezza del veicolo. Karoq era stato svelato nel 2017 come secondo modello della campagna SUV, iniziata l’anno precedente con Kodiaq.