Nuovo Mercedes-Benz Citan: compatto e agile, ma spazioso

Dopo Sprinter e Vito, la gamma dei veicoli commerciali della Stella si completa con il nuovo Mercedes-Benz Citan, protagonista del nostro test drive. Combina dimensioni compatte (è lungo 4.498 mm) con tanto spazio a bordo ed un elevato comfort alla guida, tanto nella versione Tourer destinata ai passeggeri, quanto in versione furgone. Sono le due versioni disponibili al lancio, successivamente affiancate dalle varianti a passo lungo e da quelle elettrificate. Rispetto alla precedente generazione, l'incremento di spazio a bordo è già tangibile nel Citan standard, considerati i 3,05 metri di capacità di carico della versione furgonata. Sono disponibili fino a due porte scorrevoli con una sezione di apertura avente una larghezza di 615 millimetri e un'altezza di 1.059 millimetri (entrambi i dati si riferiscono alla dimensione utile). Il vano di carico è facilmente accessibile anche dal lato posteriore, vista la soglia di carico a soli 59 di altezza. Le due ante delle porte doppie sul retro possono essere arrestate a 90 gradi oppure aperte a 180 gradi fino a raggiungere la fiancata. La configurazione dei battenti è asimmetrica: la porta sinistra è più larga e viene aperta per prima.

A richiesta per la versione furgonata, le porte possono essere dotate di cristalli termici e tergicristallo.

Sempre in opzione è possibile avere il portellone posteriore, di serie sul Tourer. La panca nel vano posteriore è ripiegabile nel rapporto 1/3:2/3 e può essere ribaltata. All'interno sono presenti numerosi vani e scomparti per riporre tanti piccoli oggetti utilizzati nelle attività quotidiane. Oltre alla paratia fissa (disponibile con o senza finestrino), tra la cabina del conducente e il vano di carico, nel Citan furgone è disponibile anche una soluzione orientabile. Questa soluzione si è già affermata nel modello precedente ed è ora stata ulteriormente migliorata. Quando si devono trasportare oggetti particolarmente lunghi, è possibile ruotare la griglia di 90° sul lato passeggero, orientarla verso il sedile lato guida e bloccarla. Il sedile lato passeggero è ripiegabile e consente di ottenere una superficie piatta. La griglia di separazione in acciaio protegge conducente e passeggero dal carico. Sobrio e confortevole l'abitacolo, votato al pragmatismo e rivestito con materiali destinati a durare nel tempo.

Nell'allestimento top di gamma Pro l'insieme viene arricchito dal display dell'infotainment Mbux, oltre all'illuminazione ambientale a Led estesa anche al vano di carico. Il Mercedes Citan versione furgone è disponibile con 5 motorizzazioni: tre diesel e due benzina. I primi oscillano dai 75 CV fino ai 116 Cv erogati dal quattro cilindri da 1.5 litri equipaggiato sulla versione avuta in prova, mentre il benzina da 1.3 litri è declinato in due step di potenza: 102 e 131 Cv. Citan Tourer viene proposto con il diesel da 95 CV e con le due unità a benzina più potenti. Il cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti è disponibile in opzione nell'alto di gamma. Massimo comfort sono le parole d'ordine alla guida del nuovo Citan. Bastano pochi metri, infatti, per apprezzare il lavoro fatto sulla posizione di guida e sulla taratura di sterzo, cambio e sospensioni, con l'obiettivo di mantenere la guida agevole anche con una percorrenza quotidiana molto elevata. Lo sterzo è leggero, così come la pedaliera, mentre gli innesti del cambio manuale sono "puliti" e discretamente rapidi. Molto apprezzabile il tiro del 1.5 diesel da 116 Cv ai bassi regimi, tanto che i sorpassi non sono mai un problema anche dal punto di vista acustico, considerata la buona insonorizzazione della cabina. Qualità che sommate rendono il Citan un veicolo da lavoro agile e maneggevole, da guidare a lungo anche grazie ai consumi contenuti a 5,5 l/100 km.

Come accennato, il nuovo Mercedes-Benz Citan è disponibile negli allestimenti standard e Pro: entrambi sono dotati dei sistemi prescritti per legge, l'ABS e l'ESP, in aggiunta al sistema di ausilio alla partenza in salita, del sistema di assistenza in presenza di vento laterale, del sistema di segnalazione dell'affaticamento ATTENTION ASSIST e del sistema di chiamata d'emergenza Mercedes Benz. L'allestimento Pro aggiunge, tra gli altri, il sistema d'infotainment Mbux, volante multifunzione e sensori di prossimità per il parcheggio. I prezzi partono da 18.689 Euro per il Citan Furgone e da 21.768 Euro per la versione Tourer.