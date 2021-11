Maserati Grecale, emozioni e relax al volante del prototipo

Con Grecale, il secondo suv della sua storia, Maserati si prepara a presidiare una fetta ancora più ampia del mercato premium-luxury, quello a cui guarda una clientela che cerca modelli appaganti ed esclusivi, ma che possano essere utilizzati ogni giorno, semplicemente per andare in ufficio o accompagnare i figli a scuola.

La Casa del Tridente ha progettato e sviluppato il nuovo Grecale - che sarà lanciato nella primavera del prossimo anno - proprio pensando a questo mondo di appassionati, di utenti esigenti e dallo stile di vita dinamico (con una più elevata percentuale di giovani e di donne) ma immersi nelle dinamiche del quotidiano e nella consapevolezza del rispetto ambientale.

Un esclusivo test con un prototipo del Maserati Grecale, in versione ibrida 300 Cv, ci ha permesso di valutare le affermazioni della Casa del Tridente, che parla di questo nuovo suv come di un'auto capace di incarnare il concetto dell'Everyday Exceptional. E pur restando sulle piste chiuse al traffico del Centro Prove di Balocco (in provincia di Vercelli) e guidando un prototipo, l'impressione che Grecale fornisce già al primo contatto è che questo obiettivo non solo sia stato raggiunto, ma anche superato.

Forse più di ogni altra precedente Maserati, Grecale è perfetto per vivere la quotidianità, ma fornendo le emozioni del Dna sportivo e il piacere del lusso del brand modenese. Aggiungendo - e questo è forse l'elemento più importante - un 'pacchetto' in cui l'innovazione spinta, la ricerca di soluzioni high tech a misura d'uomo, il digitale e il connesso sono perfettamente bilanciati con i valori anche artigianali di questa grande Casa.

Maserati Grecale prototipo, primo contatto

Grecale è un suv capace di distinguersi per abitabilità e confort, potendo vantare una serie impressionante di 'best in class'. È il migliore della sua categoria per spazio interno, guidabilità, maneggevolezza, accelerazione, velocità di punta, qualità dell’audio, uso estensivo di materiali 'top' come legni, carbonio, pelli e - un aspetto da collegare al controvalore dell'auto, che sarà certamente competitiva - per equipaggiamento di base.

Nonostante le dimensioni generose (4,846 m di lunghezza con un passo di 2,901, con 1,67 m di altezza e 2,163 m di larghezza specchietti inclusi) Grecale ha un marcato aspetto sportivo, che non sacrifica però il confort che, anche al posteriore, raggiunge i massimi livelli tanto da offrire un 99 percentile nei posti anteriori e un 99 percentile sui sedili posteriori. Perfetti anche sedute e comandi, per affrontare in totale relax anche i tragitti più impegnativi.

Viaggiare al volante o a bordo del nuovo Grecale si trasforma in un’esperienza unica abbinando un handling da vettura sportiva ad un confort dinamico e acustico di pregio. La cura dei dettagli, come i vetri laminati che garantiscono un assorbimento acustico ottimale, non fanno perdere la piacevolezza e l’unicità del sound Maserati, anche nella versione 4 cilindri oggetto del nostro test.

Grecale in questo modello abbina al motore turbo benzina un sistema mild hybrid da 48 Volt. Soluzione che punta a migliorare le prestazioni, riuscendo al tempo stesso a ridurre i consumi. Grazie alla presenza dell'eBooster questo propulsore si comporta come un motore a doppia sovralimentazione, per compensare con una spinta elettrica immediata la mancata erogazione di un turbo classico nei primi giri del motore.

Per rendere ancora più raffinata e fruibile l’esperienza di guida Grecale si permette di configurare l’auto su 4 diverse modalità: Comfort, Gt, Sport e Off-Road. Girando sulla pista Langhe di Balocco abbiamo utilizzato sia il settaggio Gt - che permette di sfruttare le qualità tipicamente Maserati senza compromettere l’efficienza - e in modalità Sport, la più appagante.

In questo caso la reattività del pedale dell'acceleratore e la risposta del cambio sono impostati per le massime prestazioni, con cambiate rapide e nette e si ottiene il massimo boost del motore. L'assetto viene abbassato di 15 mm in modalità Aero 1 e lo sterzo offre maggiore prontezza e precisione.

In Off Road, infine, Grecale propone logiche del cambio che ottimizzano lo sfruttamento della coppia a regimi maggiori, migliorando le capacità di disimpegno e la stabilità sui terreni più accidentati. L'altezza di marcia è regolata su Off road a + 20 mm e per ostacoli più impegnativi, l’altezza vettura può essere ulteriormente portata fino a + 30 mm rispetto alla posizione Normal.

Davvero apprezzabile il comportamento delle sospensioni ad aria - che sono opzionali nella Grecale Mild Hybrid - e che offrono 5 livelli di regolazione per un'escursione totale di 65 mm. Da notare che dalla modalità normale e sospensioni vanno da un minimo di -35 mm in modalità parking per rendere agevole salita e discesa dalla vettura.