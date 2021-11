Bmw Nuova Serie 2 Coupé, si torna ai valori della tradizione

È bello scoprire che nel vastissimo catalogo dei modelli Bmw, che comprende un lungo elenco di auto elettriche di ultima generazione e dall'aspetto futuribile, il cliente può anche scegliere vetture fortemente legate alle 'radici' della Casa di Monaco, sia dal punto di vista del design che della dinamica di marcia.



La nuova Serie 2 Coupé ne rappresenta un interessante esempio, visto che passando dalla piattaforma a trazione anteriore condivisa con la Serie 1 ad una specifica variante dell'architettura 'rear drive' delle Serie 3 e Serie 4, diventa il modello di accesso al mondo della sportività tipica di Bmw con uno sviluppo incentrato sull'eccellenza dinamica, sul design sportivo, su potenti motori termici (diesel compresi) e su sofisticate tecnologie di gestione del telaio, dell'assetto e della caratteristiche di guida.

Caratterizzata da un passo più lungo di 51 mm rispetto alla precedente generazione, e soprattutto resa più 'importante' a terra grazie all'allargamento delle carreggiate (+54 mm davanti e + 31 mm dietro) la Serie 2 Coupé ha una lunghezza di 4.537 mm (+105) e una larghezza di 1.838 mm (+64) ma è più bassa di 28 millimetri. Nuove proporzioni che danno già da fermo a questa Coupé 4 posti un carattere forte e molto personale.

Doti che vengono esaltate nella versione M240i xDrive oggetto del nostro test in anteprima sulle strade attorno a Monaco di Baviera. Questa variante M costituisce l'apice della nuova gamma, che è composta dalla 220i Coupé con il 2.0 TwinPower Turbo da 184 Cv (0-100 in 7,5 sec, velocità massima 236 km/h), dalla 220d Coupé con il 2.0 Turbodiesel da 190 Cv (0-100 in 6,9 sec, velocità massima 237 km/h) e dalla M240i xDrive Coupé oggetto della nostra prova.

In questo caso sotto al cofano - caratterizzato da un design molto personale, che accompagna coerentemente la linea della mascherina con il doppio rene sviluppato orizzontalmente a ricordare la 2002 ti degli Anni '70 - è installato un poderoso 6 cilindri in linea di 3,0 litri che eroga 374 Cv e 500 Nm di coppia, per un'accelerazione 0-100 in 4,5 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. La catena cinematica comprende la trazione posteriore (in questo caso estesa alla soluzione 4 ruote motrici xDrive) e una efficiente trasmissione Steptronic Sport a 8 rapporti che si dimostra estremamente veloce nei passaggi di marcia, Oltre ai paddles sul volante, dispone anche del Launch Control e della funzione Sprint, che può essere utilizzata per eseguire rapidi scatti di velocità e manovre di sorpasso in modo estremamente dinamico. Sui più diversi tipi di asfalto, l'avantreno a doppio snodo e l'asse posteriore a cinque bracci della M240i xDrive confermano di essere stati progettati per ridurre al minimo il peso e per ottimizzare la rigidità, ben assisti da ammortizzatori (in questo caso parte del pacchetto M Sport ) che pur essendo più rigidi non penalizzano il confort di guida. La variante di punta della nuova Serie 2 Coupé ha in dotazione standard anche un sistema frenante M Sport e un differenziale al retrotreno M Sport. Inoltre tra gli equipaggiamenti opzionali di questo modello sono previste le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico.

Dimensioni compatte, costruzione leggera per la carrozzeria e il telaio, con un aumento fino al 12% della rigidità torsionale statica rispetto al modello precedente, favoriscono - assieme alla distribuzione dei pesi quasi perfetta 50 : 50 e all'aerodinamica ulteriormente ottimizzata, fanno della M240i xDrive Coupé creano un modello ideale per chi vuole guidare tutti i giorni una Bmw finalizzata all'eccellenza sportiva.

Adeguati al carattere della nuova M240i xDrive Coupé anche i cerchi in lega leggera M da 19 pollici che sono 'calzati' con pneumatici con dimensioni diverse davanti (225/40 R19 93Y XL) e dietro (255/35 R19 96Y XL) come si conviene ad una vettura che, a seconda delle regolazion, può scaricare a terra tutta la coppia attraverso le ruote posteriori, in un perfetto drift da piloti esperti.