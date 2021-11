Mazzanti Evantra, l'hypercar in 'tour' nel Regno Unito

Il produttore di hypercar Mazzanti Automobili ha annunciato il suo primo tour nel Regno Unito, dal 18 al 28 novembre 2021. Il Tour sarà ospitato da HWM Sportscars, Walton-on-Thames, nel Surrey, vicino a Londra, e includerà una serie di eventi anche fuori dallo showroom. Per l'occasione, 'ambasciatric' della casa automobilistica Toscana sarà l'Evantra Classica, color bronzo. Il colore particolare, chiamato 'Sunset Bronze' da Luca Mazzanti, è un colore metalizzato a tre strati irridescente ispirato ai tramonti delle colline Toscane. A partire dal bronzo, si trasforma in oro alla luce del sole prima di assumere una tonalità violacea nelle ombre della sera.



Il cuore di ogni Evantra è il motore realizzato per la vettura da Mazzanti Automobili nel suo Atelier di Pontedera.

Ogni Evantra è molto leggera, pesa solo circa 1300 kg a seconda del modello che, insieme alla potenza del motore, spinge la vettura a oltre 360 km/h e da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi con prestazioni ancora maggiori possibili nella versione Millecavalli R.

Ogni hypercar prodotta da Mazzanti Automobili è unica e riflette la filosofia 'handmade-in-Italy' e la sua capacità di adattare il modello alle specifiche esigenze di ciascun proprietario: ogni auto è infatti un insieme di design e visione, da quando il cliente visita la Toscana per la prima volta per incontrare Luca Mazzanti, fondatore dell'azienda, a quando l'hypercar viene consegnata, completamente personalizzata.